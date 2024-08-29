以蔣嘉琦為榜樣　小妮子又喺賈傑美身上獲益良多！

黃寶妮(Britney)新季將會以女見習騎師身分上陣，騎者今日(8月29日)出席記者招待會，接受不同傳媒發問。Britney今日紮了一條馬尾，露出清秀面孔，當然吸引不少鎂光燈。

繼江碧蕙、鍾麗芳、余詠詩、簡慧榆、蔣嘉琦之後，Britney是第6位香港女見習騎師，自然備受關注。Britney席間也感謝大家一直以來的支持，自己經過了8年時間嘗試和面對挑戰，期間一直遇過樽頸位，但都成功克服，感謝陳念慈校長和高雅志教練的勉勵。新季將在沙田馬場上陣，無論是賽事模式抑或馬場人流，均與昔日在南澳上陣有大分別，Britney也認同兩個地方賽事有不同之處，惟自己一旦上陣，就會專注自己，不會留意場邊人流和事物，有人支持當然是好事，不會因此構成壓力。

蔣嘉琦過往策騎表現不俗，雖然她已掛靴，但Britney獲發牌，難免會被外界將她和蔣嘉琦比較，不過Britney就表示，自己一直視蔣嘉琦為學習對象，最緊要是自己陣上發揮好。Britney不諱言表示自己仍是探索自己的階段，每一位大師傅都是值得學習的對象，因為每人的策騎風格不同，留意其他騎師陣上表現，從而改善自己。

Britney又提到，過去兩年在澳洲策騎，曾經有兩場賽事與澳洲著名女將賈傑美上陣，她認為雖然只是兩場，但在陣上感受到賈傑美的專注一致，態度正面，與賈傑美同場競技使自己獲益良多。Britney又表示，香港賽事向來是世界級水平，能和他們一同上陣機會難得，當然會把握每個機會。