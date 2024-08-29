周日轉播美德法3地賽事

周日（9月1日）海外賽戲碼強勁，馬迷可以一日內睇勻美國、德國及法國此3地賽事，首先是早上8時39分開始，有美國太平洋經典賽日3場，然後晚上6時45分開始，就直落有德國巴登大賽日5場及法國卓亨佐夫錦標賽馬日4場，全日共有12場賽事供受注。

晚上重頭戲德國巴登大賽，現時擬有6駒參戰，當中在柏林大賽跑獲亞軍的「盡述情懷」、殿軍「影城大亨」及第5名「唐尼」，將會再次同場比併，絕對似足柏林大賽的延續篇！至於柏林大賽冠軍「班霸實力」，由於想保留體力跑10月的凱旋門大賽，因此不會參與此場巴登大賽，加上原擬於此戰復出的「高樺勝雪」亦退出，對於「盡述情懷」及「影城大亨」來說，少了兩匹強勁對手，當然可以增加機會！

看回上仗柏林大賽，「盡述情懷」僅敗於沿途守好位的「班霸實力」，入Q追勢出色，今戰補中機會濃厚。「影城大亨」則在直路較後位置追趕，過終點時追貼季軍，演出亦勇，而且此駒上年也曾角逐巴登大賽得第2名，今次重返巴登巴登馬場角逐，有望跑高一線，此場可以考慮捧此兩駒連贏！

周日早上美國太平洋經典賽

巴富達雙龍出海

嚟緊周日，海外賽注入十足新鮮感！除了馬迷睇慣的日本、澳洲及歐洲各地大賽，周日早上8時39分開始，將轉播美國太平洋經典賽日3場，除了有G1太平洋經典賽2000米泥地，尚有兩場跑草地，分別為G3綠光讓賽1000米及G2德爾馬一哩錦標1600米，大家切勿錯過欣賞美國大賽機會！

美國泥地大戰向來有睇頭，G1太平洋經典賽由泥地佳駟鬥撼，當然吸引，現時參戰馬名單有9匹，美國殿堂級練馬師巴富達派兩駒上陣，當中Adare Manor已連勝3仗，當然備受重視。

睇番Adare Manor今年4月及5月跑泥地一級賽及二級賽俱大勝超過4個馬位，之後小休回一回氣，8月初於今次的德爾馬馬場復出跑一級賽，結果再次輕勝，姿態強勁。此匹如日方中的雌馬，配合巴富達的練馬功力，絕對有條件摘下4連勝，大家屆時記得捧場。

法國卓亨佐夫錦標

石要塞葛威法戰意十足

周日晚上跑完德國5場，即會緊接轉播法國卓亨佐夫錦標賽馬日4場，焦點當然是卓亨佐夫錦標。此場三級賽由3歲馬角逐3000米路程，暫時擬5駒角逐，睇近績可以秤先著名馬主阿加汗與練馬師葛威法合作的「石要塞」。

法國練馬師葛威法一直得到馬主阿加汗信任，早前練者更全數接收阿加汗與另一練馬師盧傑合作的賽駒，「石要塞」恃今年優異賽績進一步挑戰大長途3000米，必想交出好成績以報答馬主支持。「石要塞」今年跑過4仗，除了復出首仗2000米只跑獲季軍，之後3仗跑2400米全勝，而且前仗贏4個馬位，及上仗表列賽贏兩個半馬位，表現俱出色，可見3歲馬表現不斷進步，加上幕後戰意十足，機會秤先。

對手中，Kalet近兩仗跑2900米及3000米俱得亞軍，長力已有證明，今次轉爭巴黎隆尚馬場3000米，也要吼實。