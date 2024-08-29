希斯上一次贏特首盃　都係大熱馬噃~

9月8日就係新一季馬季開鑼日子，相信各位馬迷等咗好耐，而當日重頭戲特首盃，亦都係今季第一盃，剛周二就已經公布了報名馬匹，共有10駒角逐，唔少練馬師都想搶頭啖湯，捧個盃威一威！

睇番數據，近8年特首盃大熱門取得5冠1亞（勝出率高達62.5%），「永旺年年」、「勝得威」、「帝豪福星」、「肥仔叻叻」同「金鑽貴人」都曾大熱稱冠。而今次報名馬中，相信以希斯旗下的「嘉應高昇」最受外界重視，此匹上季最佳新馬及最大進步馬匹得主，全季贏5W由52分扳到111分，季尾初跑G3沙田銀瓶1200米，面對經常在分級賽拚近的賀廐馬「威力奔騰」，仍能壓下對手贏馬，反映「嘉應高昇」實力雄厚，雖然今次掛頭牌配潘頓負重磅上陣，但不阻希斯之決心，練者於2020年回流香港設廐，翌年開鑼日就憑「肥仔叻叻」捧特首盃，今次有望重溫舊夢。

維港智能綠族無限

留力遠征日本短途馬錦標

季初本地賽事有開鑼日的特首盃備受矚目，除此之外，亦有港馬以海外G1為目標，就是將出戰9月29日日本短途馬錦標的伍廐「綠族無限」及沈集成馬房的「維港智能」，其中「維港智能」是上屆特首盃盟主，此匹父系「豪華房車」子嗣，當日在黏地放頭走，輕取前季三冠短途王「金鑽貴人」兩個半馬位勝出，相信各位仍記憶猶新。此匹6歲馬今季未有報名特首盃，反而3周後遠征日本挑戰一級賽，幕後目標非常遠大，而且沈集成更找來剛於日本世界星級騎師大賽奪魁的莫雷拉主轡，相信捧盃機會又多添幾分。況且「維港智能」上季已曾在當地高松宮紀念賽拚得季軍，今次再次遠征日本，希望能夠有更佳名次！