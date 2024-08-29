非法賭博營運商　利用科技手段危害賽馬業

香港賽馬會保安審查及研究高級經理柏杰木在札幌舉行的第四十屆亞洲賽馬會議上發表演講。

香港賽馬會保安審查及研究高級經理柏杰木今天（8月29日）在連日舉行的第四十屆亞洲賽馬會議上指出，科技進步及顧客前所未有地大規模轉投非法賭博營運，導致有組織罪案繁衍，對賽馬及其他國際體育運動構成的威脅越趨嚴重。

柏杰木在第二天的「誠信︰應對新時代威脅」專題會議上說：「科技令大家更容易成為非法投注人士。現時，為非法賭博營運商招攬顧客的回報可以極為豐厚，令各種科技平台也成為利用手段，從而圖利。」

「非法賭博已成為有組織犯罪集團的一大支柱。亞洲賽馬會議早已率先披露，從事非法賭博的有組織犯罪集團同時也是全球網絡詐騙的幕後黑手。」

「我們在新冠疫情期間看到非法賭博活動飆升；至今，我們於2024年已清晰地看見它並非只在短暫地高速增長，而是在持續地壯大。非持牌的非法賭博平台利用科技取得大規模增長，提供極具競爭力的價格及產品。」

柏杰木指，非法賭博營運商利誘網紅推銷他們的產品，有能力透過線上平台、聊天頻道及網絡直播招攬更多的客戶。

他說：「這些非法營運商不受監管，更從不會作聲譽或道德的考慮，毫不猶豫地利用科技進行市場推廣，吸引客戶及刺激投注額。這兩年的會議主題，也聚焦在科技如何令非法賭博迅速壯大。」

是次專題會議由亞洲賽馬聯盟反非法賭博及相關金融罪行委員會主席蒲汝傑主持，他在會上說：「誠信是賽馬的一個關鍵詞，是賽馬及任何其他運動的基礎；如果缺乏誠信，公眾也不會繼續相信體育運動中存在誠信，令公眾失去信心。」

「顧客從在合法持牌博彩市場中投注，轉到非法賭博市場，令賽馬業完全喪失了來自賽馬營運者的金錢支持。這不僅會影響到合法博彩營運商，也會影響到賽馬業的資金來源。」

香港賽馬會賽事審查及投注分析行政經理程正廉在會上表示：「其中一個最大的威脅，是非常賭博市場成為普羅馬迷眼中正常不過的事。我們所說的是消遣市場投注人士，不是尋求獲利最多的高端專業集團。」

「有多項因素在驅使賽馬投注由合法市場轉到非法市場甚至是完全停止。非法賭博市場在存在需求但供應欠奉的地區增長尤其快速，而供應會因為監管及成本增加而受威脅。」

香港賽馬會投注產品執行總監范梓文在以「博彩︰創新技術如何改變未來」為題的專題會議上表示，極端的賠率變化被發現已成為全球平分彩金彩池的一項主要威脅，而全球匯合彩池則在確保全球賽馬業的可行性及可持續性方面，繼續擔任關鍵的角色。

范梓文形容賠率於最後一刻被往下壓是平分彩金彩池的致命弱點，同時簡述了多項相關創新項目，以進一步擴大已取得相當成功的全球匯合彩池。

范梓文表示，賠率於開閘前的一刻、甚至很多時於開閘後下降的現象，為賽馬帶來了「負面觀感」及「不愉快顧客體驗」，建議賽馬業界高層人員及專業博彩人士通力合作共同應對。

他解釋道，賠率在最後階段的急速變化，通常源自利用科技透過電腦運作盡可能拖至最後一刻下注。

范梓文說：「我們相信，專業博彩人士是受歡迎的，對彩池而言也是必要的，而在香港，我們在專業及可持續地管理他們方面已有相當的經驗知識。」

「今年我們首次提出致力建立全球匯合彩池的專業樞紐，讓各成員地區與營運商一起就相關規則達致共識，並利用我們的智慧型合約科技執行這些規則，而不受制於專業博彩人士從哪裏進入彩池。」

范梓文表示，新科技已成功把線上投注與賠率更新的時間差距縮短達百分之四十五，並表示：「我們將不會就此言休，直至能把時間差距縮短至只有數秒為止。」

英國雅士谷馬場賽馬及公共事務總監Nick Smith在會上指出，於2019年在皇家雅士谷賽期推出全球匯合彩池，「一直是自設立彩池投注以來，最重要的一項創新。」

他說：「全球匯合彩池的成效立竿見影，令投注額上升超過四倍，之後全球匯合彩池進一步的發展，坦白說實在令人讚嘆不已。」

週五 (8月30日) 的亞洲賽馬會議將舉行多場會議，包括日本中央競馬會高級顧問後藤正幸發表主題演講，以及關於馬匹安全、育馬業的挑戰與機遇及業界人士身心健康與融合包容的專題會議。