賽績強過人！巴登大賽首匹要睇譽滿杜拜！

德國馬壇著名分齡讓賽2400米一級賽巴登大賽，周日在德國西南部的巴登巴登馬場上演。 今屆巴登大賽出馬雖少，但精英雲集，還吸引到「譽滿杜拜」從英國遠赴參戰，此駒由新市場練馬師郗國思訓練，將夥拍合作多時的好手馬昆上陣。

「譽滿杜拜」出道以來足迹遍天下，曾在法國及澳洲勝出一級賽，其中前仗在法國攻下2400米一級賽聖格盧大賽。單憑近期佳績，「譽滿杜拜」今仗也足以被捧成熱門。主隊方面，上屆德國打吡冠軍「月正滿天」及兩匹實力不俗的3歲良駒，均各有捧場客。

「月正滿天」儘管往績甚佳，但角逐國際大賽有時顯得實力不足，並須借助偏軟地發揮威力。「盡述情懷」及「眼目傳情」均是3歲馬的表表者，且看牠們今次與較年長賽駒交鋒演出如何。

大賽常客「唐尼」及「影城大亨」應屬此賽的冷門分子，其中「影城大亨」喜跑軟慢場地，但天氣報告預測比賽當日不會下雨，甚至可能出現熱浪，相信屆時跑慢地的機會極微。

當日另一焦點賽事1600米二級賽艾根錦標同樣出馬較少，但不乏精英分子，「鷹來猛」迄今6戰4勝，季內更保持不敗，足見狀態正值巔峰。「鷹來猛」的上一場頭馬來自一項表列賽，縱使不是大勝而回，但也顯得游刃有餘。這匹法國新秀目前仍處於學習階段，尚有不少進步空間，加上今仗由龐可立主轡，自然成為熱門之選。

「鷹來猛」將與5匹當地賽駒交鋒，包括「儆惡懲奸」及「地理通」。「儆惡懲奸」血統優良，表現大有進境，但上仗在軟地上跑2000米途程略嫌太長，今次縮回更適合發揮的途程。「地理通」大前仗及前仗均表現失準，但上仗在當地角逐三級賽時表現回勇，帶離對手摘下桂冠。

同日巴登大賽日還會轉播3場途程分別為1400米、1800米及2400米的讓賽。當天的首場轉播賽事為途程1400米的香港賽馬會全球匯合彩池讓賽，出馬多達18匹。該賽參賽馬之一的「多麗鋼盔」於本月較早時間已勝出一項全球匯合彩池讓賽，今仗由可獲減磅的騎師主轡，不過鞍上人要略為超磅上陣。德國頂級騎師薛達祺將為同場的「待機而發」執韁，負磅是他的最低出賽造磅121磅，或會預示「待機而發」今仗可交出好表現。

同日其餘兩項轉播讓賽為1800米的全球匯合彩池巴登巴登城市盃，及2400米的香港賽馬會全球匯合彩池讓賽。巴登巴登城市盃競爭激烈程度毫不遜色。香港賽馬會全球匯合彩池讓賽，儘管每年此時要評估參加讓賽的3歲馬並不容易，但「赤唇巫師」應屬例外，此駒今季首仗角逐一項德國打吡前哨戰，其後於上仗攻下一項條件讓磅賽，表現出色，今仗應有級數優勢。