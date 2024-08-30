周日隆尚馬場戰線　呢幾匹馬有機會帶挈你

巴黎隆尚馬場周日再開戰幔，上演卓亨佐夫錦標賽馬日，轉播來港的賽事包括利高特大賽、馬車錦標及卓亨佐夫錦標。

費伯華今次佈下強陣，除了派出高多芬陣營的3歲雌馬「合拍熱舞」出戰利高特大賽外，也有機會憑佳駟「地理百科」摘下卓亨佐夫錦標。這位78歲的練馬大師至今已不少於30次奪得法國冠軍練馬師殊榮，今個夏天勢如破竹，再添多項大賽錦標。

費伯華先於7月憑「同工之妙」揚威一級賽巴黎大賽，其後更憑「文采侯婦」在多維爾連勝兩項一級賽。費伯華現將焦點從多維爾轉回巴黎隆尚，周日「合拍熱舞」有機會為他再添頭馬進賬。

「合拍熱舞」踏入3歲後首仗即在巴黎隆尚的大爛地上攻下一項1600米賽事，惜其後在法國一千堅尼及法國橡樹大賽均跑來欠運，至上仗於7月角逐普賽克錦標取得接近的季軍，看來實力應足以今場表列賽中爭勝。

廄侶「地理百科」則會出爭同日舉行的卓亨佐夫錦標，該賽近4屆均由在法國受訓的馬匹摘桂。這匹3歲閹馬上仗攻下一項2400米表列賽，今仗將是出道以來首次增程角逐3000米賽事。

大馬主阿加汗與從練以來累積超過7,000場頭馬的盧傑合作多時後，近期把旗下賽駒全數從該位歐洲歷來最成功練馬師的馬房遷出，轉投葛威法麾下。阿加汗名下的「石要塞」由葛威法訓練，上仗在維希競逐一項2400米表列賽，沿途走勢暢順，最終以兩個半馬位之先奪冠而回。以該仗的表現來看，相信此駒在卓亨佐夫錦標中有力威脅「地理百科」。

在馬車錦標的參賽馬中，以白祈達麾下的英國代表「退敵」較值得留意。「退敵」與應屆法國打吡盟主「還看泰斗」出自同一父系，該駒迄今仍保持不敗，更被外界視為凱旋門大賽的爭標分子。「退敵」現時的級數或許不及「還看泰斗」，但顯然潛質優厚。

「退敵」今季較遲復出，上仗於7月在古活角逐一項三級賽時取得第6名，今仗降班作賽，表現有望大幅進步。