【太平洋經典賽】明星雌馬首度挑機雄馬

2000米泥地一級賽太平洋經典賽，將於香港時間周日早上在加州南部的德爾馬馬場舉行。雖然此賽歷來只有1匹雌馬摘桂，但無礙巴富達麾下「河景莊園」聚焦馬迷目光，這匹佳駟出道至今上陣18次，今仗將首度與雄馬同場角逐，並首次增程出爭2000米賽事。

5歲雌馬「河景莊園」今年的表現十分亮眼，上仗在德爾馬憑勁勢擊敗對手，蟬聯G1金文夏殊錦標，此駒今仗將由何雷登執韁，自7檔起步。

現年71歲的巴富達從練至今曾打破不少紀錄，並先後7度揚威太平洋經典賽。何雷登在此場同樣往績甚佳，也擅用戰術制敵，並相信「河景莊園」今仗增程耐力足以應付。

何雷登最近策騎「河景莊園」晨操後說：「馬兒一向讓我覺得牠能應付更長途程。」「河景莊園」跑法靈活，最近11仗皆由何雷登執韁，騎者今仗很可能會讓馬兒留後競跑，不過倘若陣上步速偏慢，他應會催策馬兒上前佔取前列位置。

同場的「醒目德」雖然是陣中出賽經驗最少的賽駒，但出道至今5仗取得3冠2亞佳績，此駒上仗角逐聖地牙哥讓賽，力拒今仗再次碰頭的「名人小區」，以1個馬位之先勝出。

「滿山跑」同樣適合在德爾馬的跑道上角逐，而練馬師薛德拉更在過去6屆賽事中4奪冠軍。阿根廷可說是「滿山跑」的成名地，自從此駒本月在此場作美國首次亮相，並順利攻下一項1600米賽事後，便俘擄當地馬迷的歡心。此外，「滿山跑」曾在阿根廷勝出一項與今仗同程的錦標賽。