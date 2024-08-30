誓破個人單季紀錄　巴度目標60W+

距離9月8日馬季開鑼不足10天，晨課場面愈來愈熱鬧，昨早再有騎師回防復課，正是暑假在法國與家人享受完陽光與海灘的巴度，他到場並無先策馬踱步熱身，反而同潘頓寒暄一輪後，就直接替馬匹試泥閘，其中第1組出試的「美麗第一」在其胯下先聲奪人，名副其實以第1名衝線，人馬表現皆勇。

巴度參與了今朝的其中3組閘，分別有第1組「美麗第一」、第5組「鑽石寶寶」及第7組「還看今朝」，騎者身手依然弗爆，而最矚目的「美麗第一」已報跑開鑼日一班1200米特首盃，此次綵排在這位法國好手胯下，擒下3戰不敗的4歲新星「天天同樂」而掄元，可見勇態已備。巴度上季取得43W，較前季多7W，騎者對此成績感到滿意，並希望今季可以再進一步提升，甚至打破個人在港單季從騎58W的最佳成績，目標要取得60場或以上頭馬。

巴度上季開季較慢熱，首3個月僅得8W，及後於12月開始回升，單月取得7W，最終以43W結束賽季。騎者說道：「上季中段開始取得較多實力坐騎，所以成績開始上升，特別季尾取得幾場重要勝仗，好似煞科日贏出『美麗第一』等，令我信心增強。」

巴度透露今個暑假主要留在家鄉法國，參加朋友婚禮，以及同家人享受天倫之樂，他說：「今個夏天返法國，身體得到充分休息，同老婆、兩個女去沙灘玩耍，是一個美好的假期。現時則收拾心情重返工作崗位，十分期待新季來臨，再與多位世界級好手同場競技。」