中國香港運動員在殘奧會上再次展現「我做得到」精神

當中國香港奧運代表隊在2024年奧運會上的精彩演出及卓越成就仍歷歷在目，我們的注意力回到巴黎殘奧2024，我們的運動員將繼續決心拿取佳績，力求為港爭光。

當大家仍沉浸於上月在巴黎的頂尖運動員，包括江旻憓、張家朗、何詩蓓的頂級表現所帶來的啟發時，陳睿琳在女子S14級別的100米蝶泳決賽中以1分03.70秒的成績奪得銀牌，並將自己的亞洲紀錄縮短了0.3秒，再次展現香港的「我做得到」與力求爭勝的精神。

陳睿琳雖然年僅20歲，但已經是我們擁有最多獎牌的運動員之一，在過去兩屆亞運會上，她贏得了八面獎牌，分別是三枚金牌、四枚銀牌和一枚銅牌。在巴黎殘奧的游泳賽程中，她還將有更多機會展示在泳池競賽場的才華。

自東京殘奧以來，她展現了驚人的決心，今年再次以個人最佳時間，在蝶泳賽勇奪第二名，實在是一項了不起的成就。

同樣教我印象難忘還有年僅14歲的吳卓恩，她是中國香港殘奧代表隊有史以來年紀最小的成員，這位香港「小飛魚」在SM6級200米混合泳初賽，打破個人最佳成績。

作為香港體育發展的堅實支持者，馬會樂見中國香港派出23位運動員出戰殘奧八個項目。在上屆東京殘奧運動會，我仍然記得港隊取得的輝煌戰績，當年共摘下五個獎牌，分別是兩銀三銅。

其後，馬會增加「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」(「計劃」)的獎金，在巴黎殘奧的團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的選手，所獲頒的現金獎金額，均較上屆東京殘奧大幅增加87.5%，以肯定中國香港殘疾運動員所付出的努力和汗水。

因此，陳睿琳憑藉泳賽的佳績，將獲得750,000港元獎金，而吳卓恩則獲93,750港元。受惠本計劃還有於本週日，分別出戰硬地滾球女子BC4及BC2級八強賽事的張沅與楊曉林，我祝願他們一切順利，取得好成績。

馬會透過獨特的綜合營運模式，致力鼓勵所有人更積極地參與體育運動。無論是作為觀眾，抑或是積極參與者，甚或兩者皆是，我們均可從香港的「我做得到」精神中得到鼓舞，正如我們的殘奧及奧運會運動員出色地展示了出來。

●馬會CEO應家柏@Blog