【論戰天下】月正滿天照亮巴登

太平洋經典賽是昔日不少美國馬王馬后的踏腳石，最令人留下深刻印象當然是前屆「航線」大勝19個馬位以上。至於晚上轉播德、法賽事，巴登大賽是焦點卻只得6匹參賽馬，佔主場之利的「月正滿天」重返哩半可坐正。

飊車大名路有專長

S1-1：「飊車大名」至今11戰全入三甲，演出非常穩定可靠，草地賽更錄得6戰5冠1亞佳績，包括兩次冠軍於德爾馬1000米取得，本身具前速，雖然9檔起步不及上次2檔天然包廂位，但以其速度不難切入守好位，憑其路有專長性能，有望再下一城。

醒目德2000可放到

S1-2：太平洋經典賽首次直播來港受注，勝出頭馬自動入選育馬者盃經典大賽。美國殿堂級練馬師巴富達曾7勝此賽，表現出色，今屆旗下焦點馬「河景莊園」退出，剩下「火鳥重生」單騎應戰，如此或造就新星「醒目德」上位。此駒出賽5次3冠2亞，上場在聖地牙哥讓賽一放而返，雖然今仗初跑2000米，但父系為前美國馬王「驅魔客」應具長力，德爾馬馬場直路短有力放到。

S1-3：「是日推介」上屆在此賽排1檔起步，結果留守中間末段一攻而破，雖然之後在育馬者盃一哩大賽表現失望，但今季復出即攻下一級賽法蘭諾一哩錦標，剛戰快跟跑1800米敗不足據，續由何雷登出策，應可交出比上場更佳成績。

妮絲逐夢如日方中

S2-1：「妮絲逐夢」跑法靈活多變，大前仗跟前贏，上場馬少場合卻用大逃戰略，結果成功得手輕勝，狀態如日方中，今次抽得內檔起步形勢亦佳，可期再下一城。

S2-2：「運動獵人」踏入7月份3戰均入前列，演出水準甚穩定，今場輕磅關係改由郭東督策騎，7歲馬趁近期有態盡用，巴登巴登馬場以往亦曾勝合腳法，爭勝本錢十足。

S2-3：「儆惡懲奸」今年3月才出道，頭4戰2冠2亞，上場突然挑戰年長馬跑一級賽巴伐利亞大賽，加上早段似乎跟得太急，直路潰不成軍，一時失準情有可原，今回師一哩可重現威力。

S2-4：「名酒區」只出賽4次，3歲雌馬仍有大幅進步空間，除6月在杜塞爾多夫不幸失手外，其餘3戰全勝，包括上場初跑2400米，早段留後，末段大步湧前，看腳法日後能跑更長路程，後上馬外檔影響不大，由毛振鵬操刀，各方條件均不俗，允屬爭勝之材。

盡述情懷可期進步

S2-5：上屆德國打吡冠軍「月正滿天」曾經遠征法國勝出尼爾錦標，可惜之後跑凱旋門及今年在根利錦標表現似乎力有不逮，上場巴伐利亞大賽得亞軍，狀態進一步提升兼回師哩半，巴登馬場去年1戰即勝，佔主場之利當屬爭勝主角。「盡述情懷」剛於柏林大賽負於「班霸實力」無話可說，觀乎沿途過程搶口難留，馬兒仍有大幅進步空間。

「影城大亨」過往與「月正滿天」互有勝負，上場我認為未能發揮其最佳水準，小心目標在此。英國代表「譽滿杜拜」前仗攻下聖格盧大賽，計卡士在此組亦上風，且看能否以一敵五？

S3-1：「獻吻」雖然年屆7歲，但今季表現穩定，先後8度上陣獲得2冠1季2殿，6月更於巴米高胯下在隆尚馬場2400米二班賽勝出，今次人馬重逢再戰同程，內檔不必留得太後，交出水準具三甲機會。

S3-2：高多芬馬房名下「合拍熱舞」出道頭兩場全勝，之後進軍法國兩項經典賽失手，但一千堅尼其實追得甚多，橡樹賽則略為跟前，但要留意兩場均排外檔，形勢較差，上月復出降班跑三級賽大熱第3，「帝皇城堡」同父馬向來遲熟，現階段可望更進一步。

山歌高唱一哩合適

S3-3：「山歌高唱」原在英國服役，自今年轉戰法國加盟潘濤馬房後表現亦穩定，上場在德國霍珀加滕雌馬錦標大熱得季軍，今次縮回一哩應更合腳法，大前仗法國首戰便於巴黎隆尚同程勝出，內檔沿途慳位好跑，機會樂觀。

S3-4： 「地理百科」是前香港馬「興惑」同母半弟，今年4月才出道，至今5戰3冠1亞1殿，具備相當豐厚的潛力，大前仗在巴黎隆尚馬場贏表列賽，上場初跑哩半再下一城，身長步大「杜拜威」子嗣，增程跑3000米料合腳法，力足一戰。