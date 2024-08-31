【世界觀】阿加汗石要塞延續勝勢

新馬季仲有7日開鑼，趁最後倒數階段，馬會響今日特別加插轉播3地海外賽事，先嚟暖一暖場。今日朝早由美國太平洋經典賽日3場賽事打頭陣，傍晚輪到德國巴登大賽日接力，緊接由法國隆尚馬場卓亨佐夫錦標賽馬日做結尾，馬迷由朝早玩到夜晚肯定過足癮。

壓軸嘅卓亨佐夫錦標，前身萊蒂大賽，雖然只係限3歲馬參加嘅3000米大長途賽事，過往亦出過唔少長途名駒，而且仲同香港有啲關係。上世紀90年代，曾經響歐洲策騎嘅香港馬圈標誌人物告東尼，響1990年夥拍North Col贏過呢項賽事；2010年澳洲墨爾本盟主、同年響香港瓶大熱倒灶跑第3嘅「美利堅」，本來響2008年萊蒂大賽首名過終點，不過賽後被貶做第2。1996年冠軍「泰利多」同埋2005年頭馬「深得利」，贏完萊蒂大賽後出戰香港瓶，其中後駒曾兩度來港。

阿加汗係呢項賽事成績最好嘅馬主，除咗「深得利」之外，仲先後憑Anazid、Shaiybara、Valirann、Shemima、Verema同「波斯小村」7度奪標，今次安排近3戰全勝嘅「石要塞」 應戰，極有機會改寫勝利紀錄。