樂觀派珍蓮驕驥都輸　咁邊隻贏G1？

尋日澳洲考菲爾德馬場舉行當地新馬季首項一級賽，就係途程1400米文西錦標，共8駒角逐，當中包括上季以大逃姿態贏女皇伊利沙伯錦標嘅「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)同埋希斯3位囝囝嘅代表作「樂觀派」(Mr Brightside)，即使兩隻馬都已經7歲，唔少人仍相信係佢哋之爭。

點知今次就有意外賽果，「珍蓮驕驥」繼續放頭，但入直路後已經散晒，最終只得第5名，而「樂觀派」反而可以保持走勢，但拉士都係頂唔住冷門「精細線條」(Pinstriped)衝刺，兩匹熱門雙雙敗陣，反而造就後駒練馬師趙富榮首次揚威一級賽，意義重大。

賽後「精細線條」一眾馬主亦非常興奮，因為佢哋並唔係咩大馬主，能夠揚威一級賽，當然開心，預計下場就會出戰另一場G1戴花錦標。至於「珍蓮驕驥」今次復出慘敗，練馬師馬漢雅就話唔使太擔心，初步未能評估賽日對頭風對馬匹影響，而佢話現時段馬兒性能偏向2000米，今次1400米作為熱身，落敗問題不大，況且此駒跑完回復都唔錯，相信問題不大。