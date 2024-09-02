豐豐放棄本周末星洲行　韋鐵樑補位跑英女王盃

踏入9月新加坡賽期步入最後衝刺，連埋呢星期六，仲有5次賽事賽季結束，而本周末就有尾二一場G1英女皇盃舉行，壓軸一場就係終極一戰嘅新加坡金盃。原本史卓豐呢個周末有份重臨，再為嫡系「金猴」效力，不過依家豐豐行程有變，未能重臨客串，練馬師摩西就搵咗另一位24歲年青鄉里韋鐵樑(星譯：凱勒)補位，出戰呢場一級賽。

韋鐵樑(Kyle Wilson-Taylor)今次分屬首度於星洲客串，之前原本受邀前來為練馬師王坤耀旗下「偉大戰士」效力，競逐7月21日舉行之新加坡打比，可惜馬匹於賽前退出，無緣前來克蘭芝獻藝，如今因際會得以補替史卓豐，趕及於星洲賽馬停擺前到此打卡。

至於未能前來之史卓豐，早前答應為「金猴」出戰最後4場重要一級賽，包括之前舉行嘅獅城盃(跑第2)、萊佛士盃(跑第3)，不過今場英女王盃就未能成行，要到最後一場新加坡金盃，先至可以見呢對人馬再度合體。

韋鐵樑目前响昆士蘭省發展，於2023/2024昆士蘭省都市冠軍騎師排行榜上排名第10，論級數當然遠遠唔及响悉尼發展嘅史卓豐。