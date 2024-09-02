潘頓開鑼卜定9件　可以贏多W？

上季煞科戰，潘頓狂贏6W成為大贏家，亦令佢全季頭馬數字達130場。嚟到今季開鑼日，報名表啱啱公布咗，究竟呢位冠軍騎師卜定幾多匹坐騎呢？答案就係9匹，分別係「嘉應高昇」、「巴閉哥」、「華麗再勝」、「舉步生風」、「加州得力」、「智智多寶」、「堅闖」、「醒目勇駒」同埋「上市魅力」。

單睇坐騎能力，潘頓當然有機會於開鑼日連場數胡，除咗要吼實於特首盃掛頭牌參戰嘅「嘉應高昇」，潘頓過往於季初與希斯、沈集成兩馬房合作成績甚佳，周日佢除咗為希廐騎「嘉應高昇」，亦為「智智多寶」效力，更放棄於同組的「初戀」，而佢於三班田草1200米則夥拍沈廐馬「華麗再勝」攻堅，後駒曾3度於潘頓胯下掄元，人馬合拍。

另外，兩場五班賽事潘頓策騎兩匹賢廐馬「醒目勇駒」、「上市魅力」，前駒即使已10歲高齡，但近兩次跑五班得1冠1季，今次重返五班立即強配，決心亦大。

潘頓開鑼日坐騎

賽事 坐騎 馬房

一班1200米 嘉應高昇 希斯

二班1400米 巴閉哥 呂健威

三班1200米 華麗再勝 沈集成

四班1000米 舉步生風 葉楚航

四班1200米(1) 加州得力 告東尼

四班1200米(2) 智智多寶 希斯

四班1400米(1) 堅闖 伍鵬志

五班1200米 醒目勇駒 蘇偉賢

五班1600米 上市魅力 蘇偉賢