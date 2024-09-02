黃寶妮周日首戰騎專家！

自從蔣嘉琦在2018年初掛靴後，香港已經有6年沒有港產女騎師出現，不過嚟緊新季，黃寶妮（Britney）得到發牌機會，正式拜賀賢為師出道，香港又有一股新朝氣出現！

上周四香港賽馬會賽馬人才培訓中心高級經理陳念慈，以及賀賢陪同黃寶妮出席記者招待會。現年25歲的黃寶妮，於2016年9月加入香港賽馬會賽事見習學員培訓計劃，其後於2022年開始在南澳接受海外訓練，跟隨奧干納學藝，在當地上陣602次取得50W，最低造105磅。

黃寶妮在記招介紹自己：「我在中學時是學校游泳隊成員，奈何身形問題，日後要在游泳事業上發展會有難度，在17歲那年，媽媽有次在收音機聽到馬會見習學員計劃正在招生，於是我便報考這個計劃，結果一試就試了8年，如今夢想成真，十分開心。」

Britney表示自己新季只想跑好每一場賽事：「經過8年努力終於可在港上陣，我自己一直聽取師姐蔣嘉琦的教誨，只要自己努力就可達到目標。雖然師姐從騎生涯表現出色，但對我而言不會是壓力，我會做好本分，首季不會設太宏大的目標，我會盡力跑好每一場賽事。」

賀賢開鑼日提供專家

賀賢昔日曾經培訓過潘明輝，騎者至今成績亦有目共睹，如今賀賢再度收見習生，練者說：「全球賽馬界已經有不少優秀的女騎師，就好似澳洲有金美琪、英國有杜苑欣，她們在國際馬壇佔一席位，表現不比男騎師遜色，我也相信性別不會阻礙一個人的成就，我亦絕對歡迎其他練馬師提供機會予Britney上陣。我和Britney相識良久，她還是見習學員時已經常向我爭取機會，希望得到坐騎試閘。我相信只要Britney一直保持努力，她必定可以愈騎愈好。」

賀賢在開鑼日暫定安排黃寶妮策騎「專家」出戰田草四班1000米，此駒上季跑同程曾獲季軍，希望屆時小妮子能有好表現吧！