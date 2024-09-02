潘頓騎師王跌Watt？練馬師王博絕地反先？

騎師王及練馬師王由於是固定賠率彩池，加上玩法簡單，揀中賽日累積分數最多騎練就能勝出，因此一直受到馬迷歡迎，難得的是，今季受注時間將延長至尾二場次開跑時，這樣可幫助馬迷追貼戰情，大家都能增添勝算！

上季有88次賽日，呂健威貴為上季冠軍練馬師，全季封王13次最多，好成績並不叫人意外。此外，上季練馬師王出現3次平頭賽果，可見「王位」之爭絕對激烈，難得今季開始，練馬師王及騎師王的受注時間延長至賽日尾二場次開跑時，換句話說，參考完各練馬師得分後分析尾兩場賽駒機會即可，而馬匹賠率正可作為參考指標。

尾兩場前有得投注 記得參考賠率

以上季9月17日沙田日賽跑10場為例，跑完第8場，文家良累積2冠1季獲28分，領先呂健威累積1亞3季的18分。餘下文廐只剩第10場「電子傳奇」（最終6倍開跑）上陣，呂健威則有兩駒爭分，第9場「禪勝輝煌」（57倍冷門）及第10場「巴閉哥」（一直是熱門，最終2.1倍大熱開跑），結果「電子傳奇」及「禪勝輝煌」均拚敗，「巴閉哥」則大熱取勝，呂健威因此增添12分反先封王。假如大家相信「巴閉哥」此匹熱門機會高，博呂健威反先可取得不俗回報。

此外，上季封王次數達10次的有4位，分別為伍鵬志、沈集成、方嘉柏及蔡約翰，蔡約翰全季50W只排練馬師榜第7位最低，但仍能10度封王，再看練者前季榮膺冠軍練馬師，該季度勝出練馬師王更高達15次最多，新季蔡約翰一聲令下必再度衝冠，開鑼日派6駒進取，練馬師王先捧一注！

上季騎師王依然是冠軍騎師潘頓領風騷，全季贏出30次最多，不過兩次平頭，而且比起前季贏42次，封王次數明顯減少，可見潘頓正面對各猛將步步進逼。查上季「其他騎師」爆出兩次，分別在5月11日及6月23日，由華將周俊樂累積36分及楊明綸24分封王。

此兩次「其他騎師」開售賠率俱為100倍，買中就認真和味！而且此兩次累積分數最多騎師俱為華將，並於季尾跑沙田泥草混合賽事，一於記下這些「巧合」，新季隨時幫到手。投注上，由於騎師王是固定賠率，也可以運用大小注碼，例如大注買熱門對象，再小注買「其他騎師」一博。