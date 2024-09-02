【分秒在握】旺旺神駒條件十足

各位馬迷朋友大家好，經過個半月的暑期休戰，重新看到報名表，應該會蠢蠢欲動了。雖然暑期有不少轉播賽，但講到親切感及熟悉感，始終難與香港賽事相比，各位在8月30日的8組泥地大閘，以及8月31日的6組草地大閘，應該可以找到心頭好，而筆者就較為喜歡沈廐「旺旺神駒」，貪其試閘走勢夠勇。

講馬前又不妨重溫功課，就以近兩年的開鑼賽作統計，馬房方面以沈集成最威，上季贏出3W，前季則起孖而回，貫徹急先鋒本色；而騎師方面始終以潘頓最突出，近兩年都成功中三元。頭馬方面，上年開鑼日雖然在變化地上演，但賽果卻相對較正路，9匹頭馬在8倍或以下，餘下一駒則為16倍；至於前年大熱門贏出4場，8倍樓下有7W，看來普遍以正路馬較上風。

跑法方面，以為馬匹未開氣韌力未足，後上馬會較有利？事實係前置型馬更佔上風，前季8場頭馬走位1至7，而且無一匹走位係雙位數；至於上季情況更甚，4匹頭馬一放而回，而且全日10場頭馬，走位全為1至7，看來要捧純後上馬，開鑼日應該不是一個好時機。

綜合以上各項數據，沈廐「旺旺神駒」自屬當然首選，馬房急進以外，此駒上季開鑼日就一放到底，擺明抖抖埋埋威力最強。埋門從化草地大閘由潘明輝親試，早段按韁不動之下，直路於外疊一下騎功，即交出凌厲反應後上勝出，馬匹跑法夠機動可放可追，應符合開鑼日爭勝要求。

■長風