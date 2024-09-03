伍廐新季續打快攻　錶之銀河10月復出

伍鵬志上季一直處於練馬師榜榜首，惟在煞科日以1W惜敗，新季伍廐捲土重來，暑假晨操、試閘積極，似乎無受到上季爭冠失利，新一季繼續打快攻。

昨日公布的開鑼日報名表中，伍鵬志是唯一一位10場出足嘅練馬師，分別派「美麗第一」、「手到再來」、「旭日昇」、「真好運」、「獎金大少」、「初戀」、「堅闖」、「江南盛」、「馬有運」及「同寶寶」，共10駒出戰。談到新季部署，練者說：「季初會盡快提升賽駒狀態，會安排馬匹試2至3課閘，令牠們可以出賽，希望可以一出就有成績。」

面對上季爭冠失利，伍鵬志表示即使最終奪亞，對他來說都是一次寶貴的經驗：「雖然最後只有亞軍，但這對我及所有馬房團隊來說都十分重要，是一次深刻的經驗。至於新季能不能夠爭冠也不是重點，最重要是保持成績穩定，希望在第3季可以做得更好。」

而伍鵬志在季初會派「綠族無限」遠征日本出戰一級賽短途馬錦標，練者表示十分滿意此駒今早試閘表現，下周五會試多課泥閘，並在中秋節（9月17日）起程，練者說：「知道『維港智能』會用莫雷拉，他是個出色的騎師，又熟悉日本環境，幸好『綠族無限』是一匹後上馬，希望皆時會有快步速，可以讓『綠族無限』有好的衝刺。」

至於馬房鎮倉寶，應屆最佳四歲馬「錶之銀河」，伍鵬志表示屬意繼續用何澤堯執韁，並透露會讓馬匹試多2-3課閘，並在下月13日二級賽1600米沙田錦標復出，目標直至12月國際一級賽1600 香港一哩錦標。