伍鵬志季初又想玩放出？！

萬眾期待禮拜日馬季開鑼戰嘅報名陣容，馬會昨午已公布，相信馬迷都等咗好耐，究竟邊個馬房最積極？原來係上季飲恨冠軍練馬師寶座嘅伍鵬志，合共派10駒參戰，兼且場場都有馬列正選，認真犀利，當中包括上季煞科日建功嘅「美麗第一」及「初戀」，至於「獎金大少」及「江南盛」同樣力爭跨季孖寶，擺明想搶頭威。

周日沙田跑10場草地賽事，一如以往，馬季剛開始，編排上以短途為主，最長的只得五班跑1600米，其餘均是1000至1400米。另外，除咗特首盃屬第一班，其餘9場賽事由二、三、四及五班馬擔當主角。至於馬房方面，新開倉嘅游達榮早已表態不心急，一如上季嘅廖康銘謀定而動，首天高掛免戰牌，而徐雨石馬房則只派出五班馬「雄昇勇士」單刀赴會。

另一邊廂，出馬最多嘅共有3個倉口，除咗伍鵬志外，告東尼及希斯兩大馬房同樣亦有10駒報名，東廐則於五班田草1200米一組無馬報名，而希廐則於二班田草1400米一組無馬出。至於上季冠軍練馬師呂健威，亦有7駒報名，分別是出戰特首盃的「包裝必勝」、「水晶酒杯」，以及「巴閉哥」、「營造組裝」、「哈羅威」、「智勇名駒」及「金發銀發」。

伍鵬志上季衝冠只差臨門一腳，今季矢志捲土重來，首日賽事即動用馬海戰，而且大部分有近績支持，「美麗第一」、「初戀」、「獎金大少」及「江南盛」均屬上季尾馬房爭冠精銳部隊，4駒同時叫跨季孖寶，馬匹狀態及路程方面都毫無疑問。

美麗第一大勇爭盃

「美麗第一」上季煞科日由谷草轉戰田草，以極快時間擒下「龍之輝」，4歲北半球馬仍未見底，絕對係新季第一項錦標熱門分子。「初戀」煞科日輕取1200米，勝後加至60分仍未升班，埋門試完細閘再大閘，力求添食。至於「獎金大少」上季尾打疊兩勝，仲有緣跑四班，埋門試閘走勢吸引，勇不可當。「江南盛」則出戰四班1400米，當打分子有權升班再下一城。