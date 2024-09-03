潘頓呢幾隻搶閘賀新季？

開鑼前的沙田草地大閘，多年來都是季初揀馬指標，始終馬匹欠缺熱身，有草閘仄準對提升狀態有莫大幫助，而上季唔少季前草地閘跑入前列馬，也很快交出成績，既然8月31日已舉行6組沙田1000米草閘，今日就重點介紹值捧對象。

上季開鑼前的沙田草地大閘，編有6組合共有18匹三甲馬，結果有8匹首戰上名，其中最出色的，一定是第1組閘得第1、2名的「維港智能」及「金鑽貴人」，兩駒於開鑼日特首盃順序跑獲冠、亞軍，該仗6駒上陣而此條二重彩派$56.0，算是不俗分頭。其餘「旺旺神駒」、「迎樂」俱試草閘得第3名，結果都於首回合勝出，可見此類草閘前列馬，絕對有高度重視價值。

剛周六（8月31日）第1組草閘，黎廐轉投巫偉傑馬房的「魔術控制」，擺在前面順速度走，力拒已報名特首盃兼預計成熱門的「嘉應高昇」得第1名，所造57秒05時間更是6組中最快，稍後時間上陣即要留神，「嘉應高昇」開鑼日跑特首盃先要吼實。第3組廖廐「心想事成」，走來有前有後先到終點，6歲馬上季尾重新贏馬納回正軌，再出有望取得跨季孖寶。

第5組葉廐馬「舉步生風」輕鬆撳住贏一乘多，此匹新貴上季尾初出一役力挫「鴻圖新星」贏馬，隔個暑假進度向上，要吼實。

值得一提是，在6組草閘中，潘頓胯下跑入三甲馬有4匹最多，「嘉應高昇」（第2名）、「華麗再勝」（第2名）、「舉步生風」（第1名）及「智智多寶」（第2名）俱已仄準，此位冠軍騎師素來熟悉各倉戰馬進度，季初跟住追捧呢4匹馬，相信唔會走寶了。