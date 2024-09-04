【分秒在握】堅闖磨利一出即拚

與羅富全一樣，伍鵬志同樣係從練第2季大爆發，雖然兩者最終在該季都未能封王，但羅富全從阿蔡手上接過「紅衣醒神」贏香港短途錦標，而同屆「歡樂之光」則贏香港盃，同樣係練者的代表作。伍鵬志旗下馬出名襟跑，這在香港競賽模式其實相當有利，其中「堅闖」開鑼日爭1400米，值得捧場。

簡炳墀當年在香港稱王稱霸，其中一項絕活就係旗下馬相當襟跑，出賽多，贏馬機會自然多，尤其係放頭或前置型馬匹，總有機會遇上慢步速賽事，如此一來就可賺形勢爭勝。而馬匹襟跑的另一優點，就係「贏固可喜、敗亦無妨」，尤其現時評分制度減分快、加分慢，只要一口氣輸3、5、7場，隨時已可減去十多廿分，這亦令到馬匹狀態一旦回起，便有爭勝機會。不過話說回頭，要旗下馬襟跑之餘又不會跑傷，其實係一大學問，因為陣上過招必須耗力，而狀態不足尤其容易受傷，如何拿捏這灰色地帶，往往就講練馬功力。

相信各位看看賽績，必然不會懷疑伍鵬志的功力，旗下一匹「無敵精英」，對上兩季每年跑20次，總共贏出3W之餘又不會被淘汰，確實係拿捏得甚佳。至於今次出爭四班1400米的「堅闖」，又係一匹易位難贏馬，縱使潘頓上季摸到實連跑7次，但亦只在季初贏過，今次賽前工夫做足，埋門由潘頓親試泥地大閘，終點前稍騎即交出凌厲反應，看來已將狀態悄悄推升，難贏馬趁對手起而未足，必拚。

■長風