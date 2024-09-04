香港賽駒有機會跑凱旋門大賽？

嚟緊下個月7號舉行嘅法國凱旋門大賽，一向都係歐洲馬壇下半年嘅焦點賽事，日本馬圈更視呢場2400米G1係最高榮譽，一直都好想贏番次，可惜仍未完夢。至於香港就從未有馬匹遠征凱旋門大賽，長途好手凋零固然係原因啦，但更重要嘅係呢項賽事只容許雄馬、雌馬參與，閹馬就不能報名，而香港大部分馬匹已進行閹割手術，因此就算強如當年嘅世界馬主「爪皇凌雨」，都係無資格跑凱旋門大賽。

不過，呢個情況可能有所改變。法國賽馬會最近正重新審視是否應該讓凱旋門大賽及1600米G1傑克莫華大賽容許閹馬參與，當然有關措施都可以要去到2030年左右先有機會落實。

究竟法國凱旋門大賽應否讓閹馬角逐，一直都有唔少討論。但以今年為例，英皇錦標盟主「歌利巨人」(Goliath)及最近喺國際錦標不敵「名戰古城」取得亞軍嘅「格倫島」(Calandagan)都係閹馬，因此未能跑凱旋門大賽，或多或少對賽事嘅觀賞性有啲影響，當然作為傳統大賽，只容許雄馬及雌馬參與亦係呢項賽事特色，最終結果如何，仍有待有關方面嘅討論。