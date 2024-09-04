休戰一年本周末復出　勁力猛擊搵麥道朗再闖珠峰

本周末蘭域馬場舉行嘅和諧錦標，雖然只係一場1000米嘅三級賽，貴為2022年珠峰錦標得主「勁力猛擊」(Giga Kick)休戰一年後傷愈復出，再有重量級麥道朗執掌帥印加持，自然成為矚目焦點。

「勁力猛擊」原本上季初喺二級賽伊雲錦標，視為衞冕珠峰錦標前重要熱身，豈料不敵新西蘭馬后「重心城」，只能屈居季軍，賽後馬主就不滿鞍上人發揮，怒飛韋紀力，豈料消息公布未幾，馬匹卻又發現罕見傷患，腿筋及臀部之間肌肉撕裂，由於組織微細需要自行愈合，因此只能花極長時間愈合。

為咗部署今場傷愈復出，8月份已經由麥道朗接手兩番試閘，取得1冠1亞成績，練馬師德瑾禮認為馬匹雖然久疏戰陣，於新鮮感幫助下，馬匹依然有濃厚角逐興趣，麥道朗亦已答允只要復出表現理想，就會鎖定成為成為佢今年嘅珠峰坐騎。

至於呢場和諧錦標，「勁力猛擊」當然不乏強手，包括由馬漢雅訓練，上季尾勝出昆士蘭壓軸一級賽Tattersalls Tiara錦標，總獎金突破一千萬澳元嘅「美孫女」(Bella Nipotina)，仲有就係珠峰錦標老對手「探察」，同埋由羅理雅出戰嘅「盡展本性」。