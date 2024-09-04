【賽馬以外】橫眉冷對千夫指！

話咁快又一季，好開心繼續同各位讀者交流，唔知大家有無餓馬感覺呢？未必有啩，事關閣下鍾意海外賽嘅話，啱啱呢個暑假真係賭到你唔賭，玩勻全球，南非、美國、德國、法國、英國同埋愛爾蘭樣樣齊。

有唔少人同筆者講，佢哋最想賭嘅日本星級騎師大賽，馬會就冇轉播，主因當然係嗰兩日札幌競馬場無大賽。不過，既然啱啱禮拜日連啲法國三級賽都畀大家賭，點解唔播埋有何澤堯、田泰安參與嘅騎師賽呢？起碼更有親切感，唔使再睇啲三唔識七嘅騎師嘛！

睇番上季最後一段《賽馬以外》，就係講潘頓「獵寶勤」事件會唔會有手尾跟，最終乜事都冇之餘，如果細心睇埋賽後報告及煞科日嘅安排，嚴格嚟講係受薪董事幫潘頓解埋話。筆者覺得根據當晚潘頓嘅發揮，的確又未夠證據要判佢犯天條，嚴厲譴責係預計之內，但喺馬迷角度只會係「潘頓又無事喇」、「話咗潘頓係澳洲幫嘛，點會有事」，梗係一肚氣，結果潘頓煞科日即使狂贏6W，但當頒發冠軍騎師獎項時，沙圈馬迷報以熱烈噓聲，就知道呢位7屆冠軍騎師喺馬迷心目中嘅形象。事實上，潘頓嚟咗香港咁耐，累積頭馬數字就快追過韋達，但只係贏過一次最受歡迎騎師咁大把，佢喺普羅馬迷心目中地位如何？心照啦！

贏馬都畀人噓，正常人都會唔開心，但潘頓嘅心理質素真係唔錯。據筆者所知，有問過潘頓有冇聽到噓聲？佢竟然答咩聲都聽唔到，就知道無論馬迷嘅反應係點，絕對唔會影響到佢嘅心情。要做到呢一點，真係唔容易，至少潘頓昔日宿敵莫雷拉就比較介懷馬迷嘅睇法。

要做到橫眉冷對千夫指，首先要理解作為一位騎師，主要係同咩人交代？嚴格嚟講只係馬主、練馬師。咁馬迷呢？呢方面筆者覺得要分開馬迷、投注者兩方面嚟講。騎師主要工作就係為馬主、練馬師盡力爭取好成績，基本上馬匹賠率冷熱，按理唔會影響騎師鬥志。當然筆者都明白，唔少馬主都係投注者之一，盡力幫呢班人贏錢拉頭馬係騎師嘅工作。至於馬迷睇法係點？騎師當然想受馬迷愛戴，但相反成為攻擊對象嘅話，實際上對佢哋有幾大影響？大家心中有數。

馬迷點噓都好，潘頓能夠近幾年大幅拋離對手做冠軍，又贏咁多大賽，正正因為佢得到馬主、練馬師信任。就以啱啱封王嘅呂健威做例子，有唔少人都覺得如果威哥肯早少少重用潘頓，冠軍應該早已到手，唔使等到煞拜日先靠潘頓反先，就知道去到最後關頭，能夠委以重任嘅騎師，咪又係潘頓。

最後，究竟馬迷仲可以噓潘頓幾耐呢？大家都記得潘頓早幾年講過，佢的確有掛靴打算，當然近年佢冇重提呢件事，始終佢講退休嗰段時間正值疫情，大部分人當時生活唔太開心，想退休係人之常情，依家一天光晒，心情唔同，想繼續騎落去真係唔奇。不過，潘頓退休與否，主要係睇身體仲可以承受幾多，上季佢刻意休息幾次賽事出外度假，畀自己回氣，今季佢又會唔會咁做？同埋如果佢今季順利超越韋達嘅累積頭馬數字紀錄，真係冇咩目標，到時佢又會點諗？相信明年季尾階段，應該有啲眉目。

■山無陵