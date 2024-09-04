希斯攤開嘉應高昇籃圖：第4戰跑香港短途錦標

短途新星「嘉應高昇」上季榮膺最佳新馬及最大進步馬匹，難怪練馬師希斯對牠今季再創佳績寄予厚望。

「嘉應高昇」將於周日角逐一班1200米特首盃，希斯透露此駒今季將以1200米一級賽香港短途錦標為目標。希斯說：「我計劃讓牠在今季第4戰角逐香港短途錦標，跑畢今仗後，馬兒將再跑兩仗備戰，但我不想讓牠等到那些賽事時才復出，因為牠上季提早抖暑，已充分休息，目前牠需要出賽。」

「嘉應高昇」今仗為陣中評分最高的賽駒，須負頂磅135磅上陣。希斯說：「馬兒今仗復出即要負重磅上陣，無論表現如何，相信隨着備戰工夫繼續，牠的演出會愈來愈好。我認為馬兒的賽績已足夠說明牠甚具競爭力，在此有望躋身前列。任何能夠在一季內將評分由52分提升至111分的馬兒，都是名副其實的佳駟。」

「嘉應高昇」上周六試閘，最終以第2名過終點。希斯道：「這次試閘離出賽的時間較短，我們不打算讓馬兒消耗太多氣力，不過牠的締速依然很快，馬兒能在未受催策下交出如此表現實在出色。馬兒的體型向來較為纖瘦，但現時明顯已比上季強壯，相信牠周日會以更壯健的姿態亮相。」

希斯續說：「馬兒在季內首戰即要負重磅，更可能跑濕軟場地，這對任何賽駒來說都不易應付，但牠3歲時曾在負重磅下勝出三班賽，證明牠有力在負重磅下取得佳績。」

至於同場的「人和家興」，希斯表示今仗對牠來說也許難度太高，但目前適合的賽程不多，而牠也需要先跑一仗來提升狀態。

此外，「智智多寶」也會於開鑼日上陣，希斯說：「『智智多寶』上季曾一再在試閘中交出甚佳表現，而上周六試閘時同樣演出不俗。」希斯今季廄下馬匹有所增加，他相信有能力超越上季贏得47場頭馬的成績，他說：「如果我們今季不能突破上季的頭馬數目，我會感到十分失望，因為我於上季大部分時間只有約48駒服役，但今季開始時已有65駒。」