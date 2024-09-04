潘頓做硬今個馬季最佳男主角

潘頓在港名成利就，贏盡各項大賽，亦包攬不少紀錄如單季頭馬及獎金最多紀錄等，而今季他將全力衝擊另一項紀錄，便是由韋達保持之1,813W，他現時有1,740W在手，如無意外今季可刷新紀錄。7屆冠軍騎師潘頓近6季開鑼日非贏馬開齋咁簡單，最基本都有2W落袋，今戰手執多匹實力坐騎如「堅闖」及「華麗再勝」等，有力旗開得勝。

比起前季以破紀錄的單季179W封王，潘頓去季頭馬大倒退只能以130W稱霸，然而一哥強調漫長馬季，每位騎師都有很多不明朗因素影響本身表現，能夠保持穩定水準，坦言感到滿意，當然新馬季新展望，騎者寄望頭馬贏不停，雖然抖暑放假心廣體胖，但他屬馬季首批復課之外籍騎師，展現了盡快操弗狀態決心，開鑼首戰配合特首盃擂台躉「嘉應高昇」，及去季一出即勝PPG新星「舉步生風」，一手惡馬分途誓師，數胡本錢雄厚。

潘頓開鑼賽所騎9駒，除了為鄉里希斯及蔡約翰效力外，其餘盡為本地倉口，當中為蘇偉賢效力一對五班馬更值斟酌。頭場「上市魅力」上季尾潘頓接手後跑過5仗得4亞，跨季捲土重來，務求敲響勝鼓。第2場10歲高齡廐侶「醒目勇駒」，去季尚且能於上半段保持穩定發揮，並由董明朗交出頭馬，信賴練者對於老黃忠保養到家，降班形勢有利，務求打響頭炮。

堅闖1400拿手好戲

至於上季頭馬主要來源之伍鵬志馬房，雖然潘頓放棄為其麾下「初戀」力爭跨季孖寶，但騎練於開鑼日亦有第6場「堅闖」攜手出擊，潘頓去季接手初戰1400米一擊得手，加分之後轉向谷草一哩發展效果一般，直至季尾重返強項連跑兩仗，其中煞科戰後上取得季軍表現復甦，潘頓今番繼續主理，交代心態至為明顯。