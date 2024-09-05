【蹄聲妙影】馬房呢條街生意好呀！

每季開鑼前兩個禮拜，各大馬房都會擇個好日子搞壇拜神儀式，祈求人馬平安，成績美滿。最近，東星都忙到甩轆，除咗要兼顧馬匹晨操拍攝及寫稿等恆常工作，晏晝經常踩入馬房採訪拜神儀式，順道索吓有乜八卦嘢，須知每個馬季都出現唔少人事變動，有啲嘢當面講，總好過用WhatsApp容易留有痕跡，都值得一到嘅。

與此同時，拜神儀式有唔少馬主在場，都須要有啲綠葉點綴，有班傳媒喺現場撐場，閃光燈照射下，產生光合作用，都不失為一件美事。此外，拜神須遷就吉時關係，好多時都搞到晏晝5點幾，而且正值秋老虎，香火鼎盛下，現場熱上加熱，所以都幾考體能，東星都破戒飲多咗幾罐汽水，而早幾日就有位行家不幸中暑，好彩捱到完晒先冧，怕且記者室都要拜一拜神。

講番馬房拜神，沙田嗰邊有部分位置仲圍緊板，仍然做緊優化工程，好多熟悉嘅馬房都搬咗去另一條街，東星同班行家冇幾何入馬房，好在途中獲唔少馬伕做指路明燈，而有次經過一條街，街頭豎起咗一塊牌，牌上寫上8個練馬師名字，原來當中有6個攞過冠軍，睇嚟呢條街風水都唔錯，係時候追捧未攞過冠軍嗰兩位喇！

初步提供:

第2場(1)馬有運+(5)醒目勇駒

第10場(1)華麗再勝+(9)旭日昇

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星