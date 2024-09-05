伍鵬志：綠族無限經常往返香港從化　唔怕飛日本！

練馬師伍鵬志從練的日子雖短，但已經取得驕人成績。2024/2025年度馬季即將開始，這位雄心萬丈的練馬師將迎接從練第3季。他未有留戀過去，表明今季將力爭在本地及海外賽事建功立業。

伍鵬志說：「我很滿意我們在暑假期間完成的工作，希望馬房今季表現比上季更見進步。」

「馬房今季這批馬的實力肯定更勝於上季。牠們試閘表現良佳，享受了一個美好的暑假之後，狀態提升至理想的水平。我們期待牠們上陣，取得勝仗。」

伍鵬志上季贏得69場勝仗，以1場頭馬之差不敵前波士呂健威（70場），失落冠軍練馬師寶座，但該季仍憑鎮倉寶「錶之銀河」（2次）、「綠族無限」 及「神虎龍駒」 ，個人合共4奪三級賽錦標。

「綠族無限」將於9月29日與另一本港菁英「維港智能」遠征日本，在中山競馬場角逐短途馬錦標（1200米一級賽）。伍鵬志目前已在港取得110場勝仗，除了希望繼續揚威本地賽事外，也盼能實現多年的宏願，奪得海外大賽錦標。

伍鵬志說：「我在從練的第一天已定下目標，希望揚威海外以至蜚聲國際。我真的希望能如願以償，在從練首年已這樣想，是甚麼賽事也好。」

現時評分110分的「綠族無限」今年6月出爭總獎金高達420萬港元的三級賽精英盃，在田泰安胯下力壓「加州星球」掄元。田泰安及「綠族無限」最近在沙田參加了一組1200米泥地試閘，表現出色，締速1分10.52秒。

伍鵬志說：「那是『綠族無限』近期的第2次試閘，牠實在表現甚佳。我們會安排馬兒於下星期四（9月12日）參加多一次試閘，然後牠將於9月17日離開香港。」

「馬兒已習慣經常來回沙田與從化，所以征戰之旅程應該不會影響到牠的情緒。」

在香港賽駒當中，歷來只有「精英大師」（2005年）及「極奇妙」（2010年）曾成功在日本短途馬錦標奪冠。

不斷進步的「錶之銀河」或許是伍鵬志旗下最有前途的賽駒。

這匹5歲馬曾在一級賽上名，將以12月8日舉行的浪琴香港國際賽事為目標，力爭攻下浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）。當日4項一級賽總獎金合計高達1.2億港元。

伍鵬志說：「香港一哩錦標是我們的第一步。『錶之銀河』將於10月出賽，然後是11月，再於12月參加國際賽事。至於1月，就稍後再說，如果牠想增程，我們到時會再作部署。」

伍鵬志預料「錶之銀河」將於10月13日復出，角逐二級賽沙田錦標1600米。

他表示：「馬兒（於9月3日週二）的試閘表現很不錯，顯得躍躍欲試。牠正慢慢重拾狀態，等到牠復出那天，我有信心馬兒將以佳態迎戰。」

伍鵬志往往於季初便能取得優異成績，他週日（9月8日）將派出10駒競逐沙田賽事，希望今季也能旗開得勝。

他麾下的「美麗第一」將會角逐第一班特首盃1200米，負115磅上陣，而「嘉應高昇」則掛頭牌負135磅參賽。

進步神速的「美麗第一」對上5仗共得3冠，其中上仗於其上季壓軸戰中由巴度策騎勝出一項二班賽。

「美麗第一」今仗繼續由巴度主轡。他說：「馬兒上仗贏馬姿態出色。牠起步時漏閘，因而要留力候上，但當時我並不擔心，其後牠能展現強勁加速力奪魁而回。」

巴度說：「今場對手實力強橫，但我認為這是考驗馬兒的好機會。馬兒曾在跑馬地上陣一段時間，其間展現不俗本領，此後回師沙田作賽，表現也相當出色。這反映馬兒的進展甚佳，希望牠能一直進步。」

巴度於週日獲8匹坐騎，包括策騎「潮州精神」出戰第二班1400米。這名法國籍好手希望今季能刷新個人從騎以來的單季頭馬紀錄（58勝）。

巴度表示：「我在港策騎已有一段時間，曾勝出分級賽及打吡，這些都是我策騎生涯的輝煌時刻，但我也希望能更上一層樓。我不會緬懷過去，反而希望打破個人頭馬紀錄並贏取更多大賽。」

本週日（9月8日）開鑼日沙田馬場合共編排10場賽事，頭場將於下午12時50分開跑。