今期想中2,300萬三T　信潘頓喇~

等了將近2個月，馬季終於開鑼了！周日三T更有1,000萬元多寶，預計10元一注獨中的話，派彩高達2,300萬元，各位想發橫財就記得投注喇！

上季三T成績以潘頓最為突出，全季47冠21亞34季居首，上名率46.4%，差不多每兩駒就有一匹上名，周日買三T，一於信晒潘頓！三T頭關第4場四班1000米，潘頓再為葉廐「舉步生風」效勞，此匹PPG上季6月初首次出賽，於潘頓胯下跑同班同程輕勝個半馬位，走勢出色。暑期操練進度亦理想，6月尾提早往從化抖暑，7月尾恢復快試，8月至今拍跳5課及試沙田草閘得第1名，預期此匹4歲馬表現會更進一步，做三T馬膽正適合。

三T次關第5場四班1200米，東廐自購馬「加州得力」前季於三班谷草1000米取得兩W，被視為谷草短途能手，上季則屢拚未勝，試過多次跑田草尋新出路，曾在三班田草1200米得亞軍，可見大場一樣可應付，今次初落四班僅得10匹對手，贏馬呼聲高唱。

三T尾關第6場四班1400米，伍鵬志上季煞科日爭冠，「堅闖」乃重要棋子之一，可惜於潘頓胯下追回季軍未勝，潘頓隔個暑期不放手再騎，賽前親試泥閘得第1名，搏殺誠意十足，乃此場穩健馬膽。