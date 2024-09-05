買六寶獎尾場四重彩　呢隻係穩膽！

買六環彩當然想博中六寶獎，開鑼日如果10元一注獨中六寶獎，預計派彩高達600萬元。潘頓全日坐騎極惡，當然要吼實，另外，六環彩頭關第5場必吼伍廐主動馬「獎金大少」，第6場賀廐「久久為金」雖然上季8戰全負，但最近試泥閘走勢不俗，提防此匹冷門突擊。第7場「旺旺神駒」操足用布文決心大，排1檔必捧。

第8場何澤堯坐騎「共享富裕」最近與「舉步生風」同組試沙田1000米草閘，稍追得第3名，狀態勇極，排4檔如虎添翼。第9場「元朗精英」及第10場「輝煌精英」上季尾贏馬姿態俱佳，也要吼實。

尾場四重彩四連環多寶100萬

輝煌精英最穩

第10場四連環及四重彩合併彩池多寶有100萬元，不妨用複式雙膽策略。「輝煌精英」上季跑過5仗後便踏上佳境，5月及6月跑田草1200米俱見贏得輕鬆，加上暑期休息充足，開季有望保持升軌，初升三班負125磅不重，機會突出。「鈦易搵」重配黃智弘減7磅之餘，排6檔可跟好位競逐，就用此兩駒做四重彩複膽。

配腳方面，「華麗再勝」1200米強項，與潘頓合拍；「營造組裝」何澤堯騎慣騎熟信得過；「旭日昇」上季尾回勇，演出有權保持連貫；「還看今朝」排2檔可以跟好位衝刺，此4駒都值得兼顧。