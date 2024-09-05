很多馬匹狀態都有本身生理周期，有些較慢熱，要熱身充足才跑出水準，但有些就鍾意跑新鮮，火氣谷埋谷埋，第一鋪出擊威力特強，周日沙田開鑼乃季內首戰，唔少上陣馬都是初出表現特佳，其中呂健威所派的「包裝必勝」在港3季首戰全勝，記得留意。

第1場五班1600米，希斯馬房的「樂天派」在港跑過4季，每季首回合例必上名，共取下1亞3季，近日已兩度試大閘甚為積極，7歲馬必把握首戰搶灘機會，信戰意可放心捧場。

第3場一班1200米，香港特區行政長官盃，呂健威派出「包裝必勝」及「水晶酒杯」兩駒，當中「包裝必勝」歷來在港3季初出例搶到頭啖湯，大前季贏「福滿寶」，前季力克「連連有盈」，到上季則撼贏「威力奔騰」，至今首戰未輸過，今次雖然碰上強敵，但恃新鮮感可拚勝。

第7場二班1400米，呂廐「巴閉哥」都是季初火車頭，歷來兩次初出例贏，值得一提是此駒上季取得跨季孖寶，跨季演出連貫，而上季尾兩戰跑得亞軍及季軍，周日開鑼戰即復出急攻，馬房應信心十足，捧得過。

第9場四班1200米，黎昭昇馬房的「四喜鳥」，同樣是不用熱身就可撻起狀態之急攻馬，前季一出即爆34倍獲勝，到上季首戰直路賽又以10倍半冷門身份殺入第3名，小心今次故技重施。

第10場三班1200米，「鈦易搵」兩次季內首戰得1冠1亞，入Q率百分百，本身更與黃智弘甚為夾檔，人馬累積2W3P，周日「鈦易搵」重配此子減7磅，條件有利力足突圍。