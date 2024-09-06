【分秒在握】呢位精英戰意盛

今次第10場三班1200米，屬強鬥強之局，難怪會編在尾場上演。馬會上季尾修例，取消了五班頭馬限制的「緊箍咒」，同時亦將頭馬要求下調，從化倉贏夠16W就可上岸，非從化倉更係14W就可以，這對於弱勢下游倉來說，的確係最佳消息。其實但凡這類限制，道理上是罕有情況方會發生，否則每個馬季都有三數個馬房不達標，如此數年下來，就不停有人要強制退休，情況其實並不理想。相反，上季將標準降低，只有一位練者未能達標，這才是正常的界線。

丁冠豪現年只52歲，距離正常退休年齡還有一段長時間，因此上季最終只贏出12W未能達標，必然是一個警惕，有過上季經驗，今季必然不會再嘆慢板。今次尾場丁仔派出「輝煌精英」出戰，若然根據上季開鑼戰，在變化地大利前置馬之下，「輝煌精英」縱升班，但少負10磅肯定仍有競爭力。尤其上季尾最後3戰，一次黏地一次軟地都交出非冠即亞的佳績，反映馬匹跑變化地，威力只會有增無減，而且丁仔要爭功之外，梁家俊亦必欲贏馬保住帥權，埋門試草地大閘見好即收，狀態明顯已在勇點，放出後對手要追，的確不容易。

■長風