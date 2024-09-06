韓國周日兩場國際G3　東瀛兵團下半年首個掘金目標

日本秋季賽期開始無幾耐，仲有一匹海外「征」兵，其實已經一早有晒部署，响12月嘅終極目標香港國際賽之前，韓國之行都已經成為東瀛兵團嘅指定動，呢個星期日(8日)响首爾馬場舉行嘅兩場韓國國際三級賽，又有一批精銳先過去掘金。

香港今屆無馬跑，自然唔會納入轉播賽戲碼，不過以港隊响呢項賽事嘅表現，拍馬都追唔上東瀛兵團嘅呢兩項賽事嘅驕人戰績，即使今屆賽事，「點火神器」（Igniter）因衛冕JBC短途大賽放棄參與，但就一啲唔使擔心佢哋嘅火力。

先講韓國短途錦標一場，共有16駒出戰，海外賽駒4個名額，除咗由梅道拿策騎排11檔嘅美國代表Anachrist，其餘3件都係日本馬，焦點所在當然係由川田將雅策騎之「燦然一新」（Remake，7檔），原裝衞冕視為主力，隊友仲有橫山武史所騎「啟愛多里」(Keiai Dorie，2檔)，與及團野大城所騎「加市冠冕」(Jasper Krone，8檔)。

另一項11駒參戰嘅韓國盃，日本亦有3駒出戰，「冠威」(Crown Pride，11檔)同樣係打衞冕戰，但係換上橫山武史，贏馬拍檔川田將雅就改騎「盈寶威神」（Wilson Tesoro，8檔），仲有就係配上吉原寬人响4檔起步，贏過川崎紀念賽的地方馬Light Warrior。

至於主隊爭標希望，响釜山新勝G3馬主盃Speed Young，响韓國短途錦標備受看好，前年冠軍「超乎尋常」（Eoma Eoma）以及去年亞軍「星飛駿」（Beolmaui Star），仲有近況不俗Gangseo Giant。韓國盃就有前年冠軍「竟功業」（Winner’s Man）自去年贏出格蘭披治錦標後久休復出，「紅遍全球」（Global Hit）與「威猛有成」（Success Macho）俱有一定憧憬。