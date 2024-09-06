開鑼日除咗嘉應高昇　希斯仲有一批舊馬！

希斯旗下G1藍鑽石錦標得主「禾道小子」，日前因腳傷黯然退役，對於損失這匹4歲生力軍，練者坦言是莫大打擊，然而開季在即，惟有收拾心情邁向新目標，旗下另一短途新星「嘉應高昇」，勢成首項錦標特首盃的擂台躉，而於開鑼日希斯更與伍、東兩廐看齊，派遣10駒成為最多出馬倉口，首戰強勢出擊，務必力爭佳績打響頭炮。

希斯回流從練4季，開鑼戰表現不俗，曾經直落3個季度首戰即刻贏馬，無疑上季斷纜，6駒出戰只得兩個季軍，但以周日共有10駒分途誓師相比，希斯如斯大陣仗部署，火力自然大不同，個別年長舊馬，更被視為開季搶攻先頭部隊。

當中年屆8歲「精彩勇士」，雖然上季14戰只得1勝，但鐵馬表現依然穩定，縱使上季尾贏馬後加至59分屢負重磅，亦曾於1200米殺入冷腳，敗於「輝煌精英」卻能壓倒「神馳」得亞軍，賽事水準有保證，經過暑期後養精蓄銳，重返直路賽強項，因應檔位有利，相信希斯亦不會留以有待，用贏馬拍檔梁家俊操刀，力足突圍。

「樂天派」近季表現已證明四班不足、五班有餘，上季尚且於39分五班頂評分贏馬，踏入今季下調至31分，形勢更加有利，以來港服役4季首戰全數皆上名，利跑新鮮之馬，今仗由騎功硬淨的田泰安接手，也是擺明車馬。

奔妙星做足準備

另一匹上季尾原本漸入佳境的「奔妙星」，無奈煞科一戰跑至氣管有血，敗績大可抹去，利用抖暑休息後已復原，開操至今積極砥礪，埋門兩試大閘俱前列而回做好準備，亦可視為希廐首戰搶分奇兵一路。