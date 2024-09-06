潘頓：嘉應高昇要一出即勝唔容易

潘頓於開鑼戰再為「嘉應高昇」執韁，出戰第3場一班1200米特首盃，他坦言馬兒今仗面對的挑戰極大。

潘頓說︰「從未有負頂磅的參賽馬能夠勝出此賽，可想而知今仗的考驗極大。即使此賽適合正在進步的新秀發揮，而『嘉應高昇』顯然是其中的一分子，但馬兒須負頂磅，因此牠要成為首匹負頂磅揚威此賽的賽駒絕不容易。」自1997年以來，只有「星運爵士」及「勝得威」能在負130磅下揚威此賽，但兩駒均並非掛頭牌賽駒。

「嘉應高昇」上季攻下1200米三級賽沙田銀瓶，潘頓指出馬兒相對年輕，稍欠上陣經驗。潘頓說：「馬兒只是剛剛踏入4歲，而且今仗檔位欠佳，整體形勢未算有利。牠在賽前已試閘一次，且看牠的實力達到甚麼水平。」潘頓認為自2檔出閘的「美麗第一」是今仗勁敵。

潘頓迄今已在港勝出1,740場頭馬，只需再添73場勝仗，便可追平由韋達從騎時保持的1,813場頭馬紀錄。潘頓今季也力爭第8度登上香港冠軍騎師寶座，他表示：「這要視乎能否取得足夠支持，如果馬主及練馬師能一如以往地給我大力支持，我深信能續創佳績。我近期一直加緊鍛鍊，努力重拾狀態及減磅，現時體重理想，狀態十足，也完成了一切艱苦的備戰工夫。過去數天我一直期待重返戰陣，冀望新一季一切順利。」

潘頓周日替葉楚航「舉步生風」執韁，出爭第4場四班1000米，他說：「我認為馬兒的試閘表現甚佳，牠上季曾以佳勢奪冠，其後看來續有進境，但牠今仗負磅較重，也的確須交出進步表現才能爭勝，不過我很滿意牠的試閘表現。」

上季冠軍練馬師呂健威周日派出「包裝必勝」及「水晶酒杯」出戰特首盃，他說：「『包裝必勝』相當忠心，但目前評分處於高位。『水晶酒杯』雖然最擅跑1000米，但我仍需安排牠出賽來提升狀態。我的馬匹或須花一些時間去提升狀態，廄內一些馬匹的評分已上升，我現時會將目光放在年輕賽駒之上。坦白說，我沒有太多評分52分的四班馬，但我認為要爭取佳績的話，手上務必要有3至4匹質新分子，牠們各自可帶來3至4場頭馬。」