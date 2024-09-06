【隆尚磨坊大賽】神鞭輝自爆卓倫谷今仗跑法

法國馬壇秋季賽期最著名大賽之一，1600米一級賽隆尚磨坊大賽將於周日在巴黎隆尚馬場上演，7匹參賽馬均曾勝出分級賽，其中4駒曾揚威一級賽，戲碼十足。

現年4歲的「卓倫谷」及體型壯碩的3歲佳駟「名演說」被視為今仗的爭勝要角。「卓倫谷」的3歲賽季表現出色，今年踏入4歲後更上一層樓，前仗輕勝女皇安妮錦標，上月再攻下傑克莫華大賽，即使該兩場頭馬均來自直路賽，但此駒於今年較早時曾在沙丘園的好至軟地上勝出二級賽，因此該可應付今仗同樣右轉的巴黎隆尚賽道。

「卓倫谷」的慣常拍檔蘇兆輝提到此駒跑法靈活，預料今仗將沿用前領跑法爭勝，他說︰「馬兒容易駕馭，在任何場地上也應付裕如。目前看來周日會跑好地，但即使場地變得偏軟，牠也不成問題。馬兒十分忠誠可靠，而我認為牠的潛力尚未盡露。」

布宜學對「名演說」的評價同樣正面，此駒大前仗出爭英國二千堅尼，最終以佳勢擊敗其後兩勝一級賽的「緋色威獅」。「名演說」前仗在皇家雅士谷賽期中遭遇出道至今唯一敗仗，但上仗在古活以出色姿態順利攻下薩塞克斯錦標，出道後的第6仗便已取得第2項一級賽頭馬。布宜學說：「『名演說』憑非凡的加速力揚威英國二千堅尼，然後在古活重施故技。馬兒在皇家雅士谷一役表現欠佳，實在出乎意料。」

「卓倫谷」的練馬師韋利安及「名演說」的練者艾柏賓均從未攻下隆尚磨坊大賽，但費伯華今次則力爭破紀錄第8度揚威此賽，他派出5歲馬「本族主義」上陣。如果場地偏慢，則不容忽視「本族主義」的爭勝機會，此駒攻下多項三級賽及二級賽，所有勝仗均在軟慢地上取得，途程同為1600米。