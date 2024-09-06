黑夜之神　日頭都要贏呀！

周日沙田開鑼賽事，方嘉柏以3位新舊徒弟領軍出征，大師兄何澤堯為「共享富裕」壓陣，而陳嘉熙與黃智弘則各有嫡系馬支援，柏廐清一色以華將新陣勢兵分三路，師徒同心全力為方家軍首戰先聲奪人，擊響勝鼓！

方嘉柏近兩季與何澤堯之緊密合作，更勝昔日師徒關係，單就上季騎練合作數據，何澤堯由合作次數以至頭馬數字，已成為方家軍首席殺手；方嘉柏今季事先張揚，有意第5次向冠軍銜頭邁進，料與何澤堯合作表現極為關鍵，首戰縱使只合作兩駒，卻在重質不重量情況下，已為爭取勝利準備就緒。

周日第8場四班1400米，上季尾才開上前線的「共享富裕」，兩戰俱跑第4，煞科戰由何澤堯接手出戰1400米，在起步笨拙下，末段單靠一條直路，追回不少失地；抖暑後開操至埋門試草地大閘，繼續展現追勢，此駒與另一匹同主「富裕君子」，至今俱無上名紀錄。今戰率先由「共享富裕」搶攻，交代心態昭然，尚有力爭跨季3連勝之「話你知」，性能亦非局限於變化地爭功，抖夠威力也是不容忽視。

陳嘉熙雖然在柏廐支持有限，但一手主理之基本坐騎，每有神來之筆，正如今戰再騎第2場「戰鬥英雄」，8歲馬雖然上季處於四班既無明顯優勢，最佳成績兩度得亞，同樣由陳嘉熙一手包辦，上季尾落五班首戰，受制於不利檔位仍跑入一席第4名，班利兼逢老馬利季初，相信騎者亦會好好把握機會。

黃智弘夾鈦易搵

黃智弘騎技稚嫰上季備受不少負評，然而7磅仔始終讓磅可恃，師傅依然委以重任，自然期望今季繼續進步，開鑼戰3匹柏廐坐騎中，以守尾門「鈦易搵」曾兩捷最為駕輕就熟，勿因贏馬加分後，遲遲未能突破樽頸位而掉以輕心，踏入今季成熟勇進，不難帶來煥然一新表現。