【張基焦點】辰速密碼降班着數

上季開倉的巫偉傑，最終取得20場勝仗，今季巫廐兵力更強，相信成績可以更進一步，周日開鑼戰派3駒上陣，「辰速密碼」由三班落到四班，隨時帶來意外驚喜。另外，「綫路神驊」上季尾略嫌跑得密，如今評分有利，抖夠會有不同演繹；「綫路萬里」上季尾遇不利形勢才輸；「增強」即使質素未必如預期高，但演出準兼幕後鬥志佳，值得重視。

第5場四班1200米，「辰速密碼」於澳洲昆士蘭跑5仗，自從戴眼罩後就表現明顯有進步，3度角逐1350米均刻意留住跑，並非本身欠前速。上季來港後頭兩戰冇用眼罩欠走勢，煞科日終於用此配備，卻抽13檔被迫留前鬥後，拉士收復不少失地，今回三降四優勢明顯，賽前更做足準備工夫，上月尾試泥閘走來有頭有尾，即使抽8檔起步，仍有可博之道。

第8場四班1400米，「綫路神驊」目前評分減至有利水平，上季尾終於肯除眼罩搏殺，只是當時狀態未算太好，結果輸短頭飲恨，翌仗跑得密體力回落即敗，今季抖夠兼再做工夫，7歲馬勝在有班底，更有1檔之助，不能忽視。

第6場四班1400米，「綫路萬里」演出算穩定，上季尾未能出頭運氣使然，潘頓騎幾次，增程跑一哩一役賽後氣管多痰，季尾則跑不擅長的軟地兼受制於13檔，自然無從發揮，今季復課後由潘頓試，最終卻由巴度執韁，或會換來較佳回報。

增強4歲有進步

第9場四班1200米，「增強」上季4戰成為熱門皆上名，最後一役增程跑1400米亦有走勢，只是本身屬1200米後上馬，暑期工夫認真，馬匹收身線條好，3轉4歲有進步，決心交代。