【進階選項】呢鋪真係一定掂

新馬季開鑼，首先祝各位馬迷旗開得勝！雖然暑期無間斷有越洋轉播賽事，但始終缺少本地賽，放低一瓣總算有一點回氣空間。暑期本地休戰，但不少外籍騎師趁回鄉探親期間亦有客串保持運動量，像班德禮、巴度、董明朗及艾兆禮等均有策馬上陣，加上回港後季前密集式試閘，相信各人身心可盡快投入賽事。上季幾個華倉成績彪炳，希望今季延續強勢，其中贏滿1,000場的姚本輝開鑼戰只派兩駒，第8場「一定掂」意頭贏晒。除馬名外，事實上本身能力亦佳，「花旗」子嗣上季只出賽兩次，初出已追近，再出跑1400米最後直路上連番受阻，修正後再撲前，這鏡頭除實戰外，連試閘亦一再展現，反映此駒內在鬥心甚佳。今仗賽前直路1000米閘，過終點前又見施展蠻勁衝前跑第3，只要保持進度，踏入4歲今季應可取得一定成就，艾兆禮上季9勝姚廐馬，深得倉主重用，可捧場。

第6場「龍之珍」與上述「一定掂」有點相似，上季連場追近，雖未上名卻已展現出基本能力。「正義」子嗣目前在南北半球均炙手可熱，場地性能廣泛亦是受歡迎之處。「龍之珍」跑姿帶點懶性，這類馬換上田泰安一定合拍，賽前人馬試閘亦見夾檔。另一點最重要是上季5戰全部排10檔或以外，今場終於有5檔，1400米路程或許略短，但季初階段對手未開氣，具長力馬反而更妙。