【三重彩地帶】不再轉程　「智」珠在握

第6場四班1400米，「智勇名駒」上季4戰4敗且次次轉程，仍在摸索階段，惟季尾一役跑1400米，以快步速放頭為「安康萬里」製造步速，廐侶掄元完成任務，本身跑了一個非理想步速，仍只落後3乘多，負距比之前3仗大幅收窄。沙田草閘輕鬆跑近，復出續跑1400米，暫鎖定為最佳出路，首度配上何澤堯，配搭更完整。

「君達得」上季三班同程一放而回，今場快馬不多，有機會賺形勢。「堅闖」贏泥閘輕描淡寫，潘頓唔放手仍可信賴。「龍之珍」及「加州活力」上季均展示過後勁，質新分子經過暑假隨時大幅進步。

第10場三班1200米，上季有6匹3歲馬孭135磅贏同程，造出高難度動作必非善類，「輝煌精英」便是其中之一。上季兩捷四班同程均贏甩對手，四升三夠班之餘，長線睇可上二班，軟地贏過若遇天雨更妙。

「鈦易搵」雖近賽以谷草為主，但曾勝同程亦勝任，季初對手各有不足，這類忠心分子八成交十足。「華麗再勝」落班跑番最強1200米兼回配贏馬拍檔潘頓，條件理想。「駿馬為伍」及「旭日昇」上季尾同程分列亞季，頭馬「同祥和順」公認超班，賽績水準值得尊重。■海東