【耀眼精選】竣誠駒縮程出招

一如對上幾季，今季開鑼日出馬唔算踴躍，只有尾場出足14匹，高班賽事唔旺場成為新常態，少馬場合，無疑做功課嘅時間相應縮短，但同時間賽事形勢較為單純，票數未能分散，對於追求賠率嘅朋友並非理想出擊場合，所以希望有可觀回報嘅話，就要轉向低班賽打主意。

筆者一向極少沾手五班賽事，莫講話揸起枝筆作推介，就算平時投注策略都盡量避得就避，一季押注落最低班馬身上嘅次數極少。個人揀馬其中一個宗旨，就係既然現役馬有過千匹，無必要花精神時間同分散注碼響老弱傷殘、演出失準嘅馬匹身上，除非有合理回報，否則一見到五班賽事，通常都會等度完其他場次，押到最後先望一望。不過今次筆者一反常態，破「例」選金字塔最下層嘅馬做重心。

第1場五班1600米，分別配上澳洲兩大高手嘅「上市魅力」同「富喜來」，相信會擔起大半個彩池，「上市魅力」連續5場上名，「富喜來」就轉馬房初出， 牌面上都係正路上風馬，不過呢對馬跑過十幾場都唔識贏，個人寧願博同樣係處女馬嘅「竣誠駒」。呢匹嚟自英國嘅拍賣馬，上季尾增程跑1800米以上開始交出似樣走勢，遲熟中長途馬相信今季會踏入作戰黃金期，初出憑新鮮感縮程跑一哩，啱晒。

家耀