【分秒在握】有餘未盡再爭第一

伍鵬志上季其中一匹代表作，必然係今次列陣第3場盃賽的「美麗第一」，此駒在韋達手上連番飲恨熱倒未能一勝，但轉去伍廐之後，不但成功打開勝門，而且全季贏出3W，可以話將馬房招牌省得立立令。而一匹贏開谷草之馬，煞科日轉爭田草，竟然贏來更覺出色，看來這匹急口馬，現時已改善劣習，正式進入戰鬥黃金期。

當然，同場「嘉應高昇」亦非善男信女，上季贏出5W兼一再突破評分高位，最終更勝出三級賽，實力當然硬淨，不過抖了一個暑假後，休出要孭頂磅，自然令對手有機可乘了。

「美麗第一」轉投伍廐後主戰谷草1000米，一口氣取得2W2P後，煞科日竟然增程轉爭田草1200米，本來以為係練者爭冠軍出來博一博，殊不知初配巴度之下，直路一發力，竟然視呂廐大熱門「龍之輝」如無物，總時間造1分8秒正，末段時間造22秒1，都可以話係上佳水準，今次挑戰一班賽只負115磅，即獲「嘉應高昇」讓20磅，以煞科日所交出的水準計，相信「美麗第一」絕對有力一撼強敵。

■長風

第3場 8美麗第一 1嘉應高昇

5包裝必勝 2威力奔騰