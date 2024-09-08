【賽後報告】同寶寶流鼻血　鈦易搵慢閘初戀呼吸有異

是日賽後報告撮要：

第1場：「同寶寶」被發現流鼻血。

第2場：「醒目勇駒」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。接近900米處時開始搶口，收慢。「飛躍精英」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，布文報告，坐騎於接近170米處時受催策之際跳越草地跑道上顏色稍異之處，因而失去平衡。

第5場：楊明綸（「辰速密碼」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於跑離150米處後容許坐騎向內斜跑，導致已推進至「辰速密碼」內側的「加州得力」被帶向內跑及擠壓「卓越蒨鋒」的跑線，「卓越蒨鋒」因而須勒避。小組判罰楊明綸於9月22日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定楊明綸的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

被查詢有關「至旺財」在直路彎採取的策略，以及他將坐騎推進至「八正道」內側的理由時，班德禮表示，儘管坐騎在該處走勢不俗，他在直路彎選擇將坐騎推進至「八正道」內側以節省腳程，以及讓坐騎有信心在馬匹之間推進。他說，他決定將坐騎向內移入的另一原因是這樣做將能讓坐騎跟隨他認為今仗受追捧的「加州得力」上前。小組認為班德禮在此情況下採取的策略屬合理。

第6場：賀銘年「紅運掌聲」因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。董明朗「勝得福」因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。賽後，田泰安表示，雖然「龍之珍」或能應付增程角逐，但直路上對催策毫無反應。練馬師鄭俊偉表示，他能提供的唯一解釋是牠或未能應付「好至黏地」的場地狀況，但無論如何，他仍對此駒的表現感到失望。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「龍之珍」今仗的表現令人失望。

第7場：賽後，鍾易禮報告，「手到再來」於陣上發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：湯普新（「極速贏」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於跑離150米處時他容許坐騎向外斜跑，導致「大力猴王」須勒避「極速贏」的後蹄。小組判罰湯普新於9月25日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

「冠寶駒」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。練馬師大衛希斯確認他發出的指示是不要讓此駒領放，並盡量於早段留後競跑。被查詢有關「馬主雄風」於趨近直路彎時的騎法，以及他選擇讓坐騎推進至「人和家盛」內側的理由時，希威森表示，坐騎居於「人和家盛」之後競跑，但因為該駒並非較受追捧的馬匹，他覺得該駒將未能帶領坐騎上前，遂選擇將坐騎推進至「人和家盛」內側以期跟隨前方的「共享富裕」及「一定掂」。

他說，他將坐騎推進至「人和家盛」內側後，該駒開始推進上前，當時「共享富裕」受困而未能望空，而「熾烈神駒」則開始墮退，導致坐騎於300米處至200米處之間受困而未能望空，於200米處能夠將坐騎移出外疊以望空。希威森同意小組的看法，即事後看來，考慮到坐騎於直路早段受困，較佳的做法是將坐騎推進至「人和家盛」外側。然而，考慮了希威森的解釋後，小組認為他在此情況下採取的策略屬合理。

第9場：賽後，霍宏聲報告，「初戀」於收停時發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第10場：「鈦易搵」出閘笨拙及失地。接近100米處時在「大老撾」內側未能望空，當時該駒在其騎師蔡明紹的左邊韁繩脫手之際開始墮退及略微向內斜跑。此駒因而勒避「大老撾」及未能受全力催策至終點。