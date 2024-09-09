【賽馬以外】唔畀打鞭　究竟會點？

筆者一再講過，喺某個方面，香港不再係騎師天堂，因為要搵食、站穩真係唔易，即使賽事獎金的確高都無用，況且好似炙手可熱嘅麥道朗咁，只要名氣大、有能力，並建立一定人脈，就算唔長期在港，上季累積獎金亦逾9000萬，咁又邊使放棄喺澳洲建立已久嘅基地，索性兩邊走仲過癮，咁先係爭取最大利益。

要數依家香港馬圈對騎師最吸引嘅地方，可能係打鞭次數無限制啩，騎師就唔使陣上數住打咗幾多鞭，又唔使擔心打多鞭會畀競賽小組罰，甚至取消資格，事關對於騎師打鞭，香港仲係採取放任政策，馬迷亦鍾意數吓啲騎師究竟拉士打咗幾多鞭，視為嗰場有冇搏殺、砌盡嘅根據。不過，萬一連香港都限制騎師打鞭次數，究竟會發生咩事呢？

動物保護目前屬全球議題，近幾年已經去到完全不能忽視嘅情況，唔少人都覺得對馬匹打鞭並不人道，因此歐洲、澳洲嘅主要賽馬地區，各自有限制騎師打鞭嘅條例。好似澳洲咁，現時都係最後200米先畀騎師任意打鞭，其餘時間若然打多咗就要被罰。至於英國就係平地賽事最多只准打6鞭，跳欄賽就畀打7鞭。除咗打鞭次數，睇番英國賽馬會嘅資料，原來佢哋仲會留意騎師打鞭嘅力度，又或者打鞭嘅動作有無高過膊頭、打鞭嘅目的、同埋馬匹已經拋離對手後，仲有冇落鞭，甚至打鞭落去馬匹邊個位都會考慮，若然不能令競賽小組滿意，就可能被罰。

法國嗰邊就更加嚴厲，上年已經由最多打5鞭變到只限打4鞭，若然打多咗就要罰停賽，萬一喺分級賽發生嘅話，只要打咗7至9鞭，就要停賽10日，去到更極端係若然打多過9鞭，甚至會取消馬匹資格。

老實講，限制騎師打鞭次數，喺好多賽馬地區已經成為主流，香港或者亞洲賽馬地區會否作出改變？筆者認為只係時間問題，隨時全球匯合彩池普及，全球唔少賽馬嘅慣例，都漸漸接軌，有啲可能係香港影響全球，反之亦然，咁騎師打鞭次數情況，斷估澳洲、英國、法國都唔會走回頭路，放寬騎師打鞭次數啩。只係香港啲騎師真係慣咗打鞭，何澤堯暑假去英國亦因為打多咗鞭被罰停賽，幾乎去唔到日本參加騎師賽，而潘頓啲車輪鞭亦非常出名，若然突然冇咗支鞭，又或者限住佢哋打多鞭，相信都要啲時間適應。至於最終發展會係點，不妨畀啲時間，睇吓最後發生咩事啦。

■山無陵