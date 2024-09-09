方仔今次返主場　買三T信佢！

有「黑夜之神」稱號的練馬師方嘉柏，谷草向來是其「主場」，而跑馬地開鑼日，此位練者亦不甘後人，已經連續9季在谷草首回合交出頭馬，上季跑馬地首場頭馬，正正是此倉的「九秒九」搶得頭胡，而且同晚再有「國士無雙」及「鈁糖武士」拚入位置，馬迷谷草開鑼想贏頭啖湯，唔可以唔預方嘉柏了！留意今次三T大彩池更有多寶，10元一注獨中派彩隨時高達2,300萬元，大家不妨吼實柏廐馬，博一博這個大彩池！

方嘉柏今次3T場合頭兩關均有馬列陣，頭關第4場五班1650米的「聰明導彈」，9歲老馬最近一次贏馬在四班59分水平，現時已跌到36分，上季尾曾兩度殺入三甲逐步回勇，過往亦曾兩次季內初出報捷，明顯跑新鮮特佳，今次休後重返贏過3次的跑馬地一哩，威力可期大幅提升，排到1檔如虎添翼，買大彩池揸佢做膽可信任。

次關第5場四班1000米，柏廐「超強六十」也要重視，此馬上季最後一戰改跑同程，起步時後腳踢高以致慢閘，最終追回第6名，只輸兩個馬位而回，可見進度漸入佳境，埋門拍跳操練積極，4歲馬體力充沛，今次再攻同程，進步可期，三甲機會樂觀。

尾關第6場柏廐無馬出場，但方嘉柏徒弟何澤堯坐騎「江南勇士」也值得捧做馬膽，此匹呂廐馬最近兩仗用眼罩即表現有進，前仗先得第7名，繼而在谷草一哩後上獲亞，負於「勇晉當銳」不足一個馬位，乘當起之勢且本身質素尚新，在四班負121磅有利，也值得信賴。