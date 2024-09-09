今個周末周日　轉播多場澳愛大賽！

戴花錦標精細線條機會樂觀

上周日播完法國隆尚磨坊大賽，嚟緊周六、周日又有澳洲及愛爾蘭兩地多場大賽轉播，強勁戲碼一浪接一浪，大家不容錯過。

9月14日周六下午先有戴花錦標賽馬日上演，當日重頭戲為戴花錦標，也即是昔日的基利錦標，於2006年為紀念馬后「戴花」而改名，講開「戴花」其實與香港馬圈甚有淵源，事關「戴花」最初是由賀賢訓練，之後才由菲特文接手，此匹馬后一生總共贏出3次澳洲最享負盛名的墨爾本盃3200米G1，至於周六上演的戴花錦標，則是在費明頓馬場舉行的1600米一級賽，上屆由希斯3位兒子比安希斯、威希斯及詹希斯訓練的「樂觀派」贏出。

今年的戴花錦標，近況突出的「精細線條」當有留意價值，此馬上次在考菲爾德馬場力克「樂觀派」勝出1400米文西錦標，造就練馬師趙富榮首次贏出一級賽，意義相當重大，今次「精細線條」趁弗出戰戴花錦標，再撼「樂觀派」，睇吓可唔可以打疊贏出G1了！

愛爾蘭冠軍錦標捧岳伯仁多產巨匠

嚟緊周六及周日都有愛爾蘭大賽上演，周六晚愛爾蘭冠軍錦標於李奧柏馬場舉行，當日重頭戲愛爾蘭冠軍錦標2000米，可以講係星級練馬師岳伯仁最重視的其中一項大賽，此位練者在此賽曾12度稱王，近5年更憑住「變魔術」(2次)、「金教堂」、「盧森堡」及「多產巨匠」勝出，今次「多產巨匠」預計會作衞冕戰，前仗此馬在威爾斯親王錦標摘冠，戰力仍見相當勇銳，今次重返愛爾蘭作賽，岳伯仁有望再奪得殊榮。

國家錦標留意陳國泰愛駒

周日晚上，愛爾蘭卻拉馬場4場一級賽供受注，戲碼極有睇頭，其中兩歲一級賽國家錦標1400米，預計香港馬主陳國泰名下新貴Green Impact將會出戰，陳國泰之前的「蔚藍天使」及「湖畔鄉鎮」經常於轉播賽上陣及曾勝出，相信大家都記憶猶新，今次Green Impact分分鐘又會在各位面前贏馬。此匹2歲馬父系「活頓鎮」曾贏出法國兩歲一級賽，早熟有速度，Green Impact在愛爾蘭兩戰得冠亞各一，演出也相當可靠，周日若上陣值得期待。