【多寶攻略】火車潘周三守尾門？

六寶獎$600萬頭關包裝猛將

今季誓要打破韋達紀錄，力爭成為在港贏馬最多騎師的潘頓，在剛沙田開鑼日取4W出色，今次周三谷草開鑼夜賽，六寶獎預計10元一注獨中派彩可高達600萬元，潘頓繼續有多匹實力坐騎，當然值得做扶手柄，買六環彩中六寶獎靠晒潘頓！

頭關第3場「包裝猛將」上季初出配潘頓贏得輕鬆，今次再跑勝途谷草1200米，只得7匹對手，排5檔贏面突出，潘頓有權與沈集成繼開鑼日後攜手再贏。第4場「天時明駒」前速夠快兼出戰耍家路程，也要吼實。

第6場潘頓接手四班佔優的「赤馬雄風」排在1檔起步，也屬必捧對象。

尾場四重彩四連環多寶$100萬

火車潘開展幸運旅程

第8場四重彩及四連環合併多寶有100萬元，四重彩搵膽先揀潘明輝坐騎「幸運旅程」。此子剛周日策騎邊線冷門交出兩W，演出光芒四射，無論放頭及後上騎功俱了得，騎起信心來有望繼續進步。羅廐「幸運旅程」雖然上季拚得多，但暑期小休後有望恢復體力，加上與潘明輝合拍，值得格外重視。蔡廐「明心知遇」居三班有利可圖，用王牌戰意十足，可一併做膽。

配腳可以吼4匹：「快搏」及「鈁糖武士」排內檔有利，而且負磅不重；「時尚風趣」谷草1200米耍家；「正氣青驅」爆發力強，不能忽視。