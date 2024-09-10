麥道朗冀日後在港長駐　但要先完成1個目標

麥道朗近年成就斐然，除了在澳洲不時贏大賽之外，在香港也深受香港馬迷歡迎，當中麥道朗與香港馬王「浪漫勇士」甚為合拍，而他上季曾來港短暫客串幾星期，全季贏得總獎金超過9000萬，足見麥道朗吸金力強勁！

麥道朗騎功好就毋庸置疑，不少馬迷也想這位好手來港長駐，而麥道朗一直對來港長駐持開放態度。近日騎者接受當地傳媒訪問，分享自己的想法等，當中又提到自己現時認為全球最佳騎師之一是莫雅，因為他騎功精湛，而且陣上不怕做錯決定，無所畏懼的態度令人敬佩。

麥道朗更提到，自己現時只32歲，在數字上當然仍算年輕，但作為一個運動員，當然知道自己極限。尤其今年受到傷患影響，腳趾、腳部曾經受傷，另外又生膽石，需要正視身體健康，所以都有嘗試其他運動，例如普拉提、瑜伽等與賽馬迥然不同的運動種類。

當被問到在港長駐的可能性，麥道朗不諱言表示總有一日會來港作長期發展，因為無論是跑馬地、沙田，賽事競爭激烈，自己也樂於在這片英雄地一展拳腳，加上香港賽事獎金令人難以置信，惟賽馬世界時常轉變，自己雖持開放態度，但現時亦有目標需要先達成，例如打破岳禮華贏得129場G1頭馬紀錄。