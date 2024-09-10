巫偉傑開齋之期到喇~

巫偉傑開倉第2季，新馬兵源不斷，一躍成為養馬量達63駒之大倉，今季以超越首季20W為基本目標，去季於跑馬地馬場取得15W之驕人戰績，周三晚於主場派出3匹谷草精英「天足貓」、「浪漫老撾」及「電路七號」，誓打開今季勝利之門。

巫偉傑首季開倉頭馬累積20W，成績只屬中規中矩，不過於跑馬地賽事屢建奇功，成為其從練首季吸睛地方，當中一批加盟舊馬一再於谷草帶來亮麗表現，自然省靚招牌，「天足貓」一季4捷固然是表表者。

第8場「天足貓」馬主歐志浩曾表示，愛駒由歷來3個場地俱能贏馬，到上季成為一季4捷的谷戰專家，加盟巫偉傑馬房令馬匹重新注入新鮮感，幫助極大。雖然「天足貓」累積加分不少，但去季2次跑A欄未逢敗績，趁住季初對手各有不足，而且馬房保養得宜，此消彼長之下，練者不會貿貿然浪費機會。

第7場「浪漫老撾」是巫偉傑從練首匹頭馬，意義重大，雖然上季拚搏較密，但馬匹回氣後於季尾表現穩定，近5仗取得1冠3亞，經過暑期休息復原，馬匹以最佳狀態迎接新季，梁家俊人馬合作駕輕就熟，視為馬房爭勝之材。

至於去季中由舊波士告東尼來投之「電路七號」，在跑過一仗接近熱身之後，轉倉第2仗由潘明輝策騎力拚下爆出17倍冷W，至今4捷俱在谷草1000米，路程專家鎖定強項出擊，不失為第5場一路奇兵。