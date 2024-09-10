【分分制勝】「皇帝」急急來　配合守尾門

2017年度開鑼戰，徐廐「亞馬寶寶」先跑田草1400米熱身，相隔3天後轉爭谷草1200米，結果剷入亞軍，表現大幅提升。而去年柏廐「九秒九」亦有相同部署，開鑼首仗只得第5名，匆匆再出改攻谷草1200米，即以次熱身份輕勝。今期谷中夜賽，尾場「皇帝英明」安排打疊跑，隨時交出意想不到的走勢。

第8場三班1200米，「皇帝英明」剛於沙田開鑼戰列陣，在尾場三班1200米只跑第8名，惟當日尾段場次，跑道狀況回復正常，變成前置型馬天下，「皇帝英明」早段居於第10位絕對不利，末段略為收窄落後距離，表現收貨。其實，「皇帝英明」最後800米交出44秒78，比頭馬「華麗再勝」所造時間略快，從數字上顯示，馬匹已具備好狀態。

「皇帝英明」相隔3天再跑，在韋廐馬而言，情況算是少見。翻查資料，對上兩季練者安排旗下馬一星期內再跑，「靚蝦女」、「誠心所願」、「飛躍凱旋」及「馬林」俱可大幅提升名次下建功，乃馬房殺着之一。而「皇帝英明」今次所遇對手中，不乏前速飛快者，預計早段步速一定急勁，氣量要求或須提高，本身跑過一仗已收開氣之效，末段比併爆發力，肯定佔盡上風。另外，同晚韋廐惡馬如雲，「皇帝英明」回師曾3捷谷草1200米，路程發揮有保證，可穩守尾門。

■明治朗